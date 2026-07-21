Составлено ИИ-Ассистентъ

За последние полтора года на территории Северо-Западного региона и соседних областей, включая Ленинградскую, неоднократно фиксировались инциденты с поджогами, в которых подозреваемыми оказывались подростки. В нескольких случаях молодые люди, как сообщается, действовали по указанию неизвестных из мессенджеров, которые побуждали их к совершению поджогов различных объектов, включая АЗС, автомобили силовиков, железнодорожное оборудование и воинские части. Такие действия часто квалифицируются как террористические акты или диверсии, за что предусмотрена серьезная уголовная ответственность.

Например, в феврале 2026 года в Петербурге задерживали 16-летнего подростка, подозреваемого в попытках поджечь заправки на Обводном канале и Московском проспекте, где он оставлял записки о действиях «под влиянием ФСБ». В этом же месяце 14-летний подросток был задержан в Металлострое за поджог АЗС, предположительно по указанию мошенников. Также в Подмосковье в марте 2026 года 15-летнего подростка заподозрили в поджоге двух АЗС, и он пояснил, что действовал под влиянием неизвестных, дававших указания по телефону. Эти случаи подчеркивают повторяющийся характер использования подростков для подобных преступлений.

В августе 2025 года во Всеволожском районе Ленинградской области был задержан 16-летний десятиклассник, подозреваемый в поджоге автомобиля и электросамоката, по факту чего возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.