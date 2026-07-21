В Ленинградской области горит производство полимерных материалов

Во Всеволожске Ленинградской области на площади 5,9 тыс. кв. м горит производство полимерных материалов, сообщило МЧС России.

Как указано в публикации ведомства, пожар начался в складском производственном здании. К тушению привлечены более 50 человек.

В МЧС уточнили, что речь идет о производстве по адресу Всеволожский проспект, д. 117, к. 1. Согласно открытым данным, в здании расположены несколько предприятий, в числе которых производство пластмассовой тары и упаковки.