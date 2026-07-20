Иноагента Михаила Светова заочно арестовали

Савеловский райсуд Москвы заочно заключил под стражу одного из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова (внесены в реестр иноагентов). Об этом свидетельствует информация на портале московских судов общей юрисдикции.

Как указывается в публикации, господина Светова (внесен в реестр иноагентов) арестовали по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2, ст. 330.1 УК РФ). Эта статья применяется к иноагентам, которые ранее привлекались к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства (ч. 2–9 ст. 19.34 КоАП). Максимальное наказание по ней — штраф в размере до 300 тыс. руб. и лишение свободы на срок до двух лет.

Михаил Светов (внесен в реестр иноагентов) — политик и общественный деятель, популяризатор правого либертарианства, автор YouTube-канала SVTV и интернет-издания SVTV News. С 2022 года он живет в Бразилии. В июне 2025 года политика оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента на 40 тыс. руб.