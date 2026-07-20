Склад Wildberries в Котовске возобновит работу 23 июля после удара ВСУ

Wildberries 23 июля возобновит работу склада в Котовске Тамбовской области, который пострадал после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким.

Как написала госпожа Ким в Telegram, после оценки состояния логистического комплекса склад снова сможет принимать поставки, а товары, находившиеся на нем, вернутся в продажу. Компания также пообещала в ближайшее время корректно отразить на портале продавцов продукцию, которая хранилась на складе в Электростали.

Атака на оба склада произошла в ночь на 18 июля. В результате удара по Электростали, по данным властей, погиб один человек, 57 пострадали; в Котовске жертвами стали семь человек, ранены 25. Утром 20 июля проводилась эвакуация сотрудников склада в подмосковном Коледино, но вскоре персонал вернулся к штатной работе.

Для поддержки пострадавших продавцов Wildberries предоставит скидки на хранение товаров на ряде складов, а транзит на региональные площадки сделает бесплатным. О мерах поддержки также объявили WB Банк и Сбербанк, предложив отсрочки по кредитам для клиентов, понесших ущерб.