В СПЧ заявили о невыплатах жертвам мошенников

В России жертвы мошенников не получают компенсирующие выплаты, заявила член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. По ее словам, следователи взыскивают с нарушителей деньги, однако потерпевшим они не достаются. Об этом госпожа Меркачева заявила на круглом столе в Совете федерации.

«Следственный комитет только за 2025 год арестовал имущества на 196 млрд руб., взыскано 128 млрд руб. Деньги есть, но потерпевшим они практически не достаются. Старый Фонд защиты вкладчиков, выплачивавший максимум 35 тыс. руб., с февраля 2026 года завершил выплаты. Нового механизма компенсаций не создано»,— сказала госпожа Меркачева (цитата по пресс-службе СПЧ).

Как отметила госпожа Меркачева, в СПЧ насчитали пять системных сбоев, из-за которых жертвы мошенников не могут получить выплаты. Первый сбой — загруженность приставов превышает норму в 19 раз. Кроме того, по значительной части таких дел арест на счета накладывают несвоевременно. Злоумышленники успевают перевести деньги в криптовалюту или в офшоры. Третья проблема — «безфигурантные» дела. Четвертая — в российском праве нет механизма для ареста криптовалюты, которую часто используют в мошеннических схемах. Пятый сбой — нехватка юридической помощи для потерпевших.