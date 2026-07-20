Фермеры в Армении перекрыли трассу в Иран из-за проблем со сбытом урожая

На юго-западе Армении фермеры организовали акцию протеста, перекрыв международную автодорогу Ереван — Ерасх, ведущую к границе с Ираном. Митингующие требуют решения проблем со сбытом урожая, в частности, помидоров и огурцов, сообщает издание NEWS.am.

Жители Араратской области пожаловались на то, что не могут реализовать десятки тонн продукции. Один из фермеров заявил, что у него на полях остаются около 60 тонн помидоров, но перерабатывающие предприятия отказались их закупать.

Фермеры объясняют ситуацию тем, что раньше местные заводы активно скупали помидоры, однако теперь отказываются от закупок, ссылаясь на сложности с экспортом продукции. Российская сторона ввела ограничения на ввоз ряда армянских товаров, включая овощи и фрукты, выявив нарушения, что привело к перенасыщению внутреннего рынка и падению цен.

Ранее министр экономики Армении Геворг Папоян обещал урегулировать ситуацию с закупками, но трудности сохраняются. Фермеры подчеркивают, что обещания не были выполнены, и призывают власти принять меры поддержки, включая субсидии и помощь в экспорте.