Фермеры в Армении перекрыли трассу в Иран из-за проблем со сбытом урожая
На юго-западе Армении фермеры организовали акцию протеста, перекрыв международную автодорогу Ереван — Ерасх, ведущую к границе с Ираном. Митингующие требуют решения проблем со сбытом урожая, в частности, помидоров и огурцов, сообщает издание NEWS.am.
Жители Араратской области пожаловались на то, что не могут реализовать десятки тонн продукции. Один из фермеров заявил, что у него на полях остаются около 60 тонн помидоров, но перерабатывающие предприятия отказались их закупать.
Фермеры объясняют ситуацию тем, что раньше местные заводы активно скупали помидоры, однако теперь отказываются от закупок, ссылаясь на сложности с экспортом продукции. Российская сторона ввела ограничения на ввоз ряда армянских товаров, включая овощи и фрукты, выявив нарушения, что привело к перенасыщению внутреннего рынка и падению цен.
Ранее министр экономики Армении Геворг Папоян обещал урегулировать ситуацию с закупками, но трудности сохраняются. Фермеры подчеркивают, что обещания не были выполнены, и призывают власти принять меры поддержки, включая субсидии и помощь в экспорте.
Введенные Россией ограничения на ввоз армянских овощей и фруктов, обнаружившие нарушения, привели к перенасыщению внутреннего рынка Армении, вызвав падение цен и проблемы со сбытом урожая у местных фермеров. В целом, проблемы с поставками овощей и фруктов из Армении в Россию Россельхознадзор начал выявлять после 22 мая 2026 года. Ранее ведомство ввело ограничения на ввоз цветов, где при поставке 96,2 миллиона штук было зафиксировано 132 случая нарушений, что составляло 77% от общего числа выявлений за прошлый год.
Армения, как член ЕАЭС, может урегулировать эти разногласия несколькими путями. В рамках союза она может обратиться в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) в качестве медиатора или подать иск в Суд ЕАЭС. Вне союза возможно обращение в ВТО, но этот процесс может занять до трёх лет. Самым оперативным считается обращение в ЕЭК, однако для этого потребуется доказать необоснованность выводов российских органов о рисках, что займёт от трёх до шести месяцев. При этом зависимость Армении от России в энергетической и других сферах может сдерживать подачу исков в судебные инстанции.
Проблемы фермеров нередко становятся причиной массовых протестов. Так, в Европе фермеры перекрывают дороги из-за роста цен на топливо и удобрения, конкуренции из-за рубежа, новых экологических норм ЕС, а также импорта более дешёвого украинского зерна. В Румынии фермеры требовали взять под контроль ввоз украинского зерна, а Еврокомиссия, сталкиваясь с жалобами, сократила импорт украинского сахара и зерна. Аналогичные протесты фермеров проходили во Франции из-за цен, налогов и экологической политики властей. В Армении в сентябре 2023 года уже были протесты с перекрытием дорог после того, как Азербайджан объявил об «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.