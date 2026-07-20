Трамп пообещал, что Нетаньяху не арестуют в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет арестован во время пребывания на территории Соединенных Штатов.

«Он (господин Нетаньяху.— "Ъ") борется против Исламской Республики Иран, которая недавно убила 52 тыс. невинных протестующих и провела последние 47 лет, убивая американских солдат и других людей»,— написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Это заявление последовало после сообщения мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. Недавно тот сообщил о консультациях с городскими юристами по вопросу возможности задержания Биньямина Нетаньяху в случае его приезда на Генеральную Ассамблею ООН. Господин Мамдани отметил, что его администрация должна действовать в рамках американского законодательства.

Обсуждение базировалось на ордере Международного уголовного суда (МУС), выданном против Нетаньяху в ноябре 2024 года по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности, связанных с боевыми действиями в секторе Газа. Израиль отвергает эти обвинения.

Соединенные Штаты не являются участником Римского статута и не признают юрисдикцию МУС в отношении граждан США и Израиля.