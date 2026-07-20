Трамп пообещал, что Нетаньяху не арестуют в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет арестован во время пребывания на территории Соединенных Штатов.
«Он (господин Нетаньяху.— "Ъ") борется против Исламской Республики Иран, которая недавно убила 52 тыс. невинных протестующих и провела последние 47 лет, убивая американских солдат и других людей»,— написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Это заявление последовало после сообщения мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. Недавно тот сообщил о консультациях с городскими юристами по вопросу возможности задержания Биньямина Нетаньяху в случае его приезда на Генеральную Ассамблею ООН. Господин Мамдани отметил, что его администрация должна действовать в рамках американского законодательства.
Обсуждение базировалось на ордере Международного уголовного суда (МУС), выданном против Нетаньяху в ноябре 2024 года по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности, связанных с боевыми действиями в секторе Газа. Израиль отвергает эти обвинения.
Соединенные Штаты не являются участником Римского статута и не признают юрисдикцию МУС в отношении граждан США и Израиля.
Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ноябре 2024 года, обвинив его, а также бывшего министра обороны Йоава Галанта, в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в ходе военной операции в секторе Газа. Израиль не является участником МУС и отвергает эти обвинения, считая решение суда антисемитским и предвзятым. США также не признают юрисдикцию МУС и неоднократно выступали с заявлениями в поддержку Израиля по этому вопросу.
Президент США Дональд Трамп ранее вводил санкции против МУС в феврале 2025 года из-за действий суда в отношении Соединенных Штатов и их союзников, включая Израиль. Он обвинил МУС в "незаконных и безосновательных действиях" и злоупотреблении властью, выдав "необоснованные ордера" на арест израильских чиновников. Эти санкции предусматривали блокировку имущества должностных лиц МУС, запрет на их въезд в США и запрет на пожертвования суду, что, по мнению экспертов, могло парализовать его работу.
Опасения по поводу выдачи ордеров на арест израильских высокопоставленных лиц со стороны МУС выражались в Израиле еще в апреле 2024 года. Тогда в США заявляли, что расследование МУС не входит в его юрисдикцию, а представители Конгресса США допустили введение санкций. Несмотря на это, прокурор МУС Карим Хан в мае 2024 года заявил о намерении требовать выдачи ордеров на арест Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также лидеров "Хамаса", за военные преступления.