Платежный баланс теряет ценовую поддержку

Несмотря на сильные показатели платежного баланса РФ в мае, аналитики ожидают ухудшения ситуации во внешнем секторе во втором полугодии. Если весной 2026 года рост профицита текущего счета платежного баланса поддерживался восстановлением экспорта, то теперь цены на экспортные товары снижаются при продолжающемся росте импорта. Это сочетание факторов поспособствует ослаблению курса рубля, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По оценке Банка России, профицит счета текущих операций в мае вырос до $8,1 млрд с $6,2 млрд месяцем ранее. В целом за январь—май он достиг $27 млрд, что на 24% больше, чем было за тот же период 2025 года. Основной вклад в улучшение показателя внесло опережающее увеличение экспорта: по оценке «Газпромбанка», экспорт товаров и услуг за месяц вырос на 8,8%, до $46,9 млрд, импорт — на 5,1%, до $37,1 млрд.

Очищенные экспертами ЦМАКП от сезонности данные показывают, что после снижения в конце прошлого года экспорт последовательно восстанавливался и к апрелю-маю вернулся примерно к уровням начала 2025 года.

Практически непрерывно рос и импорт, который также активно восстанавливался после зимнего спада. Однако если до мая динамику внешнего сектора определяли прежде всего объемы торговли, то с июня более значимую роль стали играть цены. По оценке Райффайзенбанка, физические объемы экспорта нефти и нефтепродуктов в июне выросли — до 30,3 млн тонн против среднемесячных 29,4 млн тонн с начала года, но экспортная выручка начала снижаться вслед за падением цены российской нефти. Газпромбанк оценивает падение экспортных цен на нефть в июне примерно в 27% по сравнению с маем, что ухудшит платежный баланс во втором полугодии.

Эти выводы подтверждают и данные Центра ценовых индексов. После кратковременного всплеска, вызванного напряженностью на Ближнем Востоке, сводный индекс российских экспортных цен вновь стал снижаться. На 10 июля он составил 74,9 пункта, на 5,6 пункта ниже уровня четырехнедельной давности. Хотя за последнюю неделю индекс вырос на 2,1 пункта благодаря восстановлению цен на нефть и удобрения, российские экспортные товары по-прежнему продавались примерно с 15-процентным дисконтом к мировым котировкам. Улучшение мировой конъюнктуры лишь частично трансформируется в валютную выручку российских экспортеров.

Одновременно сохраняется рост импорта.

По оценкам Райффайзенбанка, его обеспечивают уже не столько поставки машин и оборудования, сколько химическая продукция и нефтепродукты (на фоне проблем российской нефтепереработки). Дополнительный вклад вносит сезонный рост расходов россиян на зарубежный туризм. Институт Гайдара связывает рост импорта не только со стабилизацией логистических цепочек, но и с существенным укреплением реального курса рубля. В первом квартале реальный эффективный курс был на 21,8% выше уровня годичной давности, а за первое полугодие рубль укрепился примерно на 20% к доллару, оказавшись одной из самых сильных валют развивающихся рынков.

В Райффайзенбанке также ожидают ослабления платежного баланса во втором полугодии. «В текущей ситуации не стоит рассчитывать на улучшение экспортной выручки: несмотря на новый виток эскалации на Ближнем Востоке, дисконты Urals остаются высокими. При этом повышенный спрос на импорт, связанный с проблемами в отечественной нефтепереработке, пока сохраняется»,— отмечают аналитики. По их оценкам, эти два фактора во многом будут нивелировать конъюнктуру мирового рынка нефти.

Газпромбанк прогнозирует профицит счета текущих операций в 2026 году на уровне $34–38 млрд против $41,4 млрд в 2025-м. В банке считают, что июнь стал переломным месяцем для валютного рынка и рубль перешел к ослаблению на фоне сокращения предложения иностранной валюты: крупнейшие экспортеры снизили продажи валютной выручки по сравнению с маем на 30% (до $7,6 млрд), а покупки валюты со стороны импортеров увеличились. Аналитики убеждены, что в июле эта ситуация усилится — дальнейшее снижение экспортных цен будет ограничивать приток валютной выручки, а спрос импортеров на валюту продолжит расти. В этих условиях они ожидают сохранения курса в диапазоне 75,5–78,2 руб./$ до конца июля и допускают его ослабление до 87–90 руб./$ к концу года при сохранении текущих тенденций во внешней торговле.

Артем Чугунов