Энди Бернем назначил новых глав Минфина и МИДа Британии

Вступивший сегодня в должность премьер-министр Великобритании Энди Бернем назначил несколько новых министров. Минфин возглавил экс-министр обороны Джон Хили, а МИД — бывший министр энергетики Эд Милибэнд. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии нового премьера.

Первым государственным секретарем и министром по делам Кабмина господин Бернем назначил Луизу Хейг. В кабинете премьера Кира Стармера она чуть менее пяти месяцев в 2024 году занимала должность главы Минтранса. Затем госпожа Хейг покинула должность на фоне скандала, связанного с ее судимостью.

На пост главы МВД Энди Бернем переназначил Шабану Махмуд, которая занимала эту должность с сентября 2025 года. Она — как и новый глава МИДа Эд Милибэнд — занимала министерскую должность вплоть до отставки господина Стармера 20 июля.

Господин Хили занимал должность главы Минобороны в кабинете Кира Стармера с 5 июля 2024 года. 11 июня он подал в отставку из-за разногласий с господином Стармером. В письме об отставке экс-министр обороны заявлял, что план оборонных инвестиций «существенно не дотягивает до уровня, необходимого для обороны страны в это опасное время».