«Единая Россия» собрала на выборы в Госдуму максимально возможную сумму

На избирательный счет «Единой России» еще до официальной регистрации ее партсписка поступило 700 млн руб. Это следует из опубликованных Центризбиркомом сведений о движении средств по счетам участников кампании по выборам в Госдуму.

700 млн руб.— установленная законом предельная сумма расходов политической партии на выборах-2026 (без учета средств избирательных фондов региональных отделений). Основными жертвователями в пользу единороссов, согласно опубликованным данным, по традиции стали региональные фонды развития и сотрудничества, а самый крупный взнос в избирательный фонд «Единой России» составил 24,5 млн руб.

На избирательном счете КПРФ пока всего 50 млн руб., у ЛДПР — 32 млн. У коммунистов крупные жертвователи отсутствуют, а самое внушительное пожертвование либерал-демократам (24,5 млн руб.) сделало ООО «Фарт». Отчеты остальных участников кампании пока не опубликованы.

К настоящему времени Центризбирком зарегистрировал для участия в думских выборах федеральные списки двух партий — КПРФ и «Новых людей». Регистрация списка «Единой России» запланирована на 21 июля.

Анастасия Корня