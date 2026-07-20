«Единая Россия» собрала на выборы в Госдуму максимально возможную сумму
На избирательный счет «Единой России» еще до официальной регистрации ее партсписка поступило 700 млн руб. Это следует из опубликованных Центризбиркомом сведений о движении средств по счетам участников кампании по выборам в Госдуму.
700 млн руб.— установленная законом предельная сумма расходов политической партии на выборах-2026 (без учета средств избирательных фондов региональных отделений). Основными жертвователями в пользу единороссов, согласно опубликованным данным, по традиции стали региональные фонды развития и сотрудничества, а самый крупный взнос в избирательный фонд «Единой России» составил 24,5 млн руб.
На избирательном счете КПРФ пока всего 50 млн руб., у ЛДПР — 32 млн. У коммунистов крупные жертвователи отсутствуют, а самое внушительное пожертвование либерал-демократам (24,5 млн руб.) сделало ООО «Фарт». Отчеты остальных участников кампании пока не опубликованы.
К настоящему времени Центризбирком зарегистрировал для участия в думских выборах федеральные списки двух партий — КПРФ и «Новых людей». Регистрация списка «Единой России» запланирована на 21 июля.
К выборам в Госдуму 2026 года "Единая Россия" (ЕР) активизировала внутрипартийную подготовку, создав внутренний избирательный штаб и открыв регистрацию избирателей для участия в предварительном внутрипартийном голосовании, которое проводится в электронном формате. На праймериз ЕР зарегистрировались более 75% действующих депутатов фракции, а конкурс составил около 11 кандидатов на место. Партия впервые выставила кандидатов во всех одномандатных округах, хотя одного из них отозвали.
В целом, по итогам 2024 года, "Единая Россия" остается единственной парламентской силой, основной доход которой составляют пожертвования и займы (41,7% и 1,6 млрд рублей соответственно), а не господдержка, как у большинства других думских партий. Для сравнения, у КПРФ бюджетные средства составляют 84,4% доходов, а у "Новых людей" - 93%. "Единая Россия" также активно привлекает средства через фонды поддержки регионального сотрудничества и развития, которые выступают основными жертвователями и кредиторами партии.
Перед выборами ЦИК принял документы от всех 11 партий, планирующих участвовать в выборах, включая парламентские партии и такие непарламентские, как Партия пенсионеров, "Яблоко", "Родина" и "Коммунисты России", которые обладают правом выдвигать кандидатов без сбора подписей. Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября.