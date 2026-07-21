Александр Коновалов заслужил повышение

Уходящую из Конституционного суда (КС) Людмилу Жаркову на посту зампреда КС сменит бывший министр юстиции и экс-представитель президента в КС Александр Коновалов, который считается не только блестящим юристом, но и политическим тяжеловесом. И хотя должность освобождается только в октябре, назначение, как ожидается, состоится уже на этой неделе: рассмотреть соответствующее представление Владимира Путина Совет федерации планирует 24 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран От назначения Александра Коновалова судьей КС до его представления на пост зампреда суда прошло чуть больше года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ От назначения Александра Коновалова судьей КС до его представления на пост зампреда суда прошло чуть больше года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Президент Владимир Путин представил действующего судью Конституционного суда и бывшего главу Минюста РФ Александра Коновалова к назначению на должность заместителя председателя КС. Об этом сообщил 20 июля председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Нынешний зампред КС Людмила Жаркова в октябре покидает свой пост.

О том, что она написала заявление об отставке, ранее сообщали «Ведомости»; источник “Ъ”, близкий к КС, подтвердил эту информацию. Совет федерации на заседании 24 июля планирует рассмотреть вопрос о назначении господина Коновалова на новую должность также с 1 октября, говорится в сообщении сенатора Клишаса.

В 2008–2020 годах Александр Коновалов занимал пост министра юстиции РФ, а в 2020 году был назначен полпредом президента в Конституционном суде. Причем, как рассказывал позднее сенаторам председатель КС Валерий Зорькин, еще в качестве президентского представителя господин Коновалов мог считаться соавтором нескольких решений суда. В частности, именно благодаря ему в нашумевшем постановлении об отсутствии срока давности для антикоррупционных исков прокуроров появилась оговорка о том, что это правило не распространяется на дела о приватизации. В апреле 2025-го президент представил Александра Коновалова к назначению судьей КС, а уже спустя год с небольшим он заслужил повышение.

Заместитель председателя является важной административной фигурой в КС, отмечает доцент кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова.

Помимо рутинных задач именно он должен исполнять обязанности председателя, если тот по каким-то причинам не сможет осуществлять их сам. При этом ни Конституция, ни закон о КС не связывают президента какими-либо условиями для назначения зампреда суда, будь то стаж работы судьей КС или же возраст кандидата. Хотя именно эти факторы, по некоторым оценкам, сыграли ключевую роль в июне 2025 года при назначении на должность зампреда Людмилы Жарковой, работающей судьей КС с 1997 года. Таким образом, констатирует эксперт, выбор кандидатуры Александра Коновалова продиктован другими соображениями: могли сыграть роль его огромный управленческий опыт или особые профессиональные качества.

Одновременно президент представил к назначению на должность судьи КС Викторию Коробченко, которая сейчас возглавляет управление конституционных основ трудового законодательства и социальной защиты секретариата КС. Это уже достаточно типичный карьерный трек для членов КС: ранее его судьями дважды становились руководители секретариата суда (Владимир Сивицкий в 2023 году и Евгений Тарибо в 2025-м), выходцем из аппарата является и действующий судья КС Константин Калиновский.

С учетом предстоящего назначения после ухода госпожи Жарковой в КС по-прежнему будет 10 судей из списочных 11, и риска утраты кворума не возникнет (8 судей — минимальное число, при котором КС сохраняет правомочность).

Однако отставка Людмилы Жарковой могла бы иметь еще одно последствие, ведь она является единственной женщиной-судьей в КС, добавляет госпожа Кряжкова.

В свете этого факта кандидатура Виктории Коробченко выглядит вполне логичной, к тому же она, как и госпожа Жаркова, специализируется на трудовом праве и социальных вопросах.

Теперь же, если не случится ничего неожиданного, президент может не возвращаться к кадровым вопросам в КС вплоть до 2029 года, когда предельного для судьи 70-летнего возраста достигнет Сергей Князев.

Анастасия Корня