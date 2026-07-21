Финиш на высоких оборотах

В Госдуме восьмого созыва, который был избран в 2021 году, началась последняя пленарная неделя. Финальное заседание 27 июля будет уже протокольным — в нем, возможно, примет участие президент. А в ближайшие три дня депутатам предстоит ударно поработать над накопившимися инициативами и рассмотреть большое число законопроектов второго чтения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Одной из самых своевременных инициатив, рассмотрение которых запланировано на последнюю неделю созыва, должен стать правительственный законопроект, направленный на стабилизацию цен на бензин. Как сообщил после совета Думы 20 июля спикер Вячеслав Володин, инициатива будет рассмотрена уже 21 июля. Для ускорения процедуры поправки были внесены ко второму чтению другого законопроекта кабмина.

Также Дума планирует рассмотреть большое количество законопроектов второго чтения (вероятно, они будут одобрены сразу и в третьем). Один из них — правительственные поправки к Административному кодексу (КоАП), увеличивающие число правонарушений, являющихся поводом для административного выдворения иностранцев, с 22 до 45. В перечень войдет участие в деятельности иностранной или международной нежелательной организации (ст. 20.33), в несанкционированных митингах (ст. 5.38), принуждение к участию в забастовке (ст. 5.40). Другая инициатива кабмина исключает возможность приобретения гражданства или разрешения на временное проживание для тех, кто совершил преступление на территории России или за ее пределами.

У депутатов дошли руки до принятого в первом чтении еще в декабре прошлого года законопроекта о новых запретах для граждан, признанных виновными по любым уголовным статьям и некоторым составам КоАП (нарушение требований к иноагентам, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, дискредитация вооруженных сил, участие в деятельности нежелательной организации и др.) и «скрывающихся от наказания» за рубежом.

Его внесли представители всех пяти фракций во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия», ЕР). Согласно документу, релоканты не смогут регистрировать недвижимость и транспорт, получать кредиты, пользоваться госуслугами в электронной форме и дистанционным банковским обслуживанием. Действие их водительских прав будет приостановлено, а счета и имущество — заморожены.

В планах — принятие законопроекта группы депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым (ЕР), уравнивающего в льготах участников контртеррористической операции в Белгородской, Курской и Брянской областях с бойцами спецоперации.

Ожидается рассмотрение законопроекта группы сенаторов и депутатов, посвященных посмертному установлению отцовства в случаях, если ребенок был рожден с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Поправки к Семейному кодексу и профильному закону направлены на поддержку ветеранов боевых действий и членов их семей. Если ребенок рожден с использованием ВРТ, то по истечении 300 дней после смерти супруга его матери запись об отце будет вноситься на основании свидетельства о браке, нотариально удостоверенного согласия умершего и документа медицинской организации, подтверждающего использование биоматериала.

Нижняя палата рассмотрит инициативу депутатов-единороссов и сенаторов о внеочередном предоставлении жилья участвующим в СВО сотрудникам МВД и Росгвардии, которые имеют звание Героя России или статус ветерана боевых действий и воспитывают троих и более детей или ребенка-инвалида.

Запланировано рассмотрение законопроекта, направленного на защиту граждан от мошенников. Его авторы — группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия») — предложили обязать банки и микрофинансовые организации информировать граждан о подписании от их имени кредитных договоров. Наконец, законопроект Верховного суда об обеспечении единообразия судебной практики 21 июля должен пройти первое чтение. Среди новаций — упразднение института арбитражных заседателей и расширение круга.

22 и 23 июля в Думе выступят с отчетами главы комитетов. Это новшество было введено в думский регламент по инициативе спикера Володина. Он также предложил сделать отчеты максимально публичными, с подключением через систему видео-конференц-связи регионов.

Ксения Веретенникова