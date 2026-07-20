Трос вывели на взлетный режим

Авиаперевозчик «Победа» требует в суде свыше 16 млн руб. с АО «Международный аэропорт Пермь». Как считает истец, в декабре прошлого года наземный персонал ответчика не отсоединил перед взлетом трос заземления от Boeing 737-800 авиакомпании. В результате самолет взлетел вместе с кабелем, который в нескольких местах пробил фюзеляж воздушного судна. В итоге самолет был отстранен от полетов для ремонта. В пресс-службе аэропорта ситуацию не прокомментировали. Эксперты говорят, что истец может требовать не только компенсировать стоимость ремонта, но и потери из-за простоя лайнера.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Исковое заявление авиа­компании «Победа» к АО «Международный аэропорт Пермь» было зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края 16 июля. Из карточки дела следует, что перевозчик намерен взыскать более 16,1 млн руб. Дата рассмотрения иска пока не назначена. Как выяснил «Ъ-Прикамье», требования авиакомпании связаны с авиационным инцидентом с самолетом Boeing 737-800, который произошел 3 декабря прошлого года во время рейса из Большого Савино в питерское Пулково. После посадки в Санкт-Петербурге техники проводили предполетный осмотр воздушного судна, которое должно было вылететь в Самару, и обнаружили множественные повреждения части фюзеляжа по правому борту лайнера. Так, были зафиксированы многочисленные царапины и несколько сквозных отверстий. Воздушное судно было отстранено от полетов и отправлено на ремонт.

Росавиация квалифицировала произошедшее как авиационный инцидент, для расследования которого была создана специальная комиссия. По данным истца, она установила, что повреждения воздушному судну могли быть нанесены металлическим тросом. Предположительно речь идет о тросе заземления, который закрепляется на самолете во время его стоянки. В «Победе» считают, что авиационный инцидент произошел из-за нарушения наземным персоналом аэропорта правил обслуживания. «Скорее всего, перед началом процедуры запуска двигателя трос заземления просто забыли, какое-то время самолет летел с ним, после чего трос сорвало воздушным потоком»,— полагает источник.

Стоит отметить, что подобный авиаинцидент произошел в 2019 году с самолетом «Сухой Суперджет» компании «Аэрофлот». Борт национального перевозчика выполнял рейс из столичного Шереметьево в Ижевск, когда его пассажиры услышали звуки ударов по фюзеляжу. В ходе осмотра после посадки специалисты наземных служб насчитали шесть пробоин на руле высоты и еще около десятка в хвостовой части фюзеляжа. Выяснилось, что сотрудник наземных служб аэропорта Шереметьево собрал трос и убрал его в нишу шасси. При заходе на посадку после их выпуска трос размотался и стал биться о фюзеляж. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта). О результатах расследования не сообщалось.

Один из пилотов гражданской авиации рассказал «Ъ-Прикамье», что при заземлении Boeing 737 трос вставляется в специальную точку в нише основных опор шасси. «Убрать его перед запуском — задача наземного персонала. При этом экипаж проконтролировать данную процедуру не может, поскольку из своей кабины он просто не видит эту часть самолета»,— пояснил собеседник. По его словам, перед взлетом техник обязательно должен передать пилотам доклад о том, что тормозные колодки убраны, люки закрыты, а трос заземления убран, и только после этого экипаж начинает процедуру запуска двигателей. «Если все произошло, как описывает перевозчик, то это полностью вина наземного персонала»,— полагает эксперт.

Отметим, что сейчас арбитражный суд рассматривает иск к пермскому аэропорту со стороны компании «АльфаСтрахование». Истец требует взыскать с АО более 6,19 млн руб., которые он выплатил «Аэрофлоту» после авиаинцидента с участием Airbus в 2024 году. Тогда самолет национального перевозчика столкнулся с птицами во время взлета в Большом Савино. В результате у лайнера был поврежден двигатель. В «АльфаСтраховании» считают, что контакт с птицами произошел в зоне орнитологической ответственности пермского аэропорта, поэтому он должен компенсировать расходы. По данным «Ъ-Прикамье», представители аэропорта настаивают, что столкновение произошло за пределами зоны орнитологической ответственности аэропорта.

В пресс-службе АО «Международный аэропорт Пермь» на вопросы относительно позиции по иску «Победы» не ответили.

Старший юрист практики разрешения споров SL LEGAL Игорь Соколов говорит, что в сумму требований, помимо суммы восстановления самолета, могут быть включены и другие расходы. В их числе — затраты на анализ повреждений и другие дорогостоящие исследования. Эксплуатант может попытаться взыскать и свою упущенную выгоду, связанную с простоем воздушного судна. Эксперт отмечает также, что попытка взыскать ущерб с сотрудника, допустившего ошибку, может не иметь практического смысла из-за высокой стоимости ремонта, а также ограничений, налагаемых российским трудовым правом на иски работодателя против работника. «Более надежную защиту для эксплуатанта в таких случаях должен давать полис страхования на случай гибели или повреждения воздушного судна»,— пояснил господин Соколов.

Анастасия Леонтьева