«Корвет» послужит на берегу

Российские порты и важные прибрежные объекты начали получать новую систему защиты от безэкипажных катеров (БЭК) и автономных необитаемых подводных аппаратов. Комплекс «Корвет» объединяет радиолокационные станции, гидроакустику, оптико-электронные средства и систему обработки данных. Правда, большая часть входящих в него компонентов создавалась еще до появления современных морских беспилотников, а открытые характеристики пока не позволяют оценить возможности комплекса против малоразмерных ударных БЭК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ

Как сообщил разработчик «Корвета» «МПО — Гидроприбор» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), в его состав входят гидроакустическая станция «Маяк-С», радиолокационные станции «Нева-Б» и «Нева-БС», телевизионно-оптическая система «Нева-ТВ» и единый пункт обработки информации.

Комплекс предназначен для обнаружения, сопровождения и классификации целей с передачей данных оператору и далее ответственным за применение средств поражения.

«Маяк-С» создавался для обнаружения малоразмерных подводных объектов, включая боевых пловцов и средства доставки диверсантов. По данным разработчика, дальность обнаружения пловцов составляет около 600 м, а более крупных подводных объектов — порядка 1 км. Особенность «Корвета» заключается в объединении нескольких средств наблюдения: разработчик заявляет возможность интеграции до десяти станций «Маяк-С», при этом отдельные посты могут размещаться на удалении до 15 км от пункта управления и работать в составе единой сети.

Станции «Нева-Б» и «Нева-БС» относятся к более ранним разработкам и создавались для контроля надводной обстановки — обнаружения кораблей, катеров и судов. По открытым данным, эти радиолокационные станции способны обнаруживать крупные надводные цели на дальности до 55 км, патрульные и ракетные катера — до 35 км, маломерные суда — до 15 км.

Однако у современных ударных БЭК есть ряд технических особенностей.

Так, украинские аппараты типа Magura V5 и Sea Baby имеют длину около 5–6 м, низкий профиль над водой и небольшую площадь отражающей поверхности. В таких условиях работе радиолокационных систем мешают отражение сигнала от волн и другие помехи.

Исследователи Военно-морского института США (USNI), анализируя опыт применения украинских БЭК, отмечали, что фактическая дальность их обнаружения может отличаться от паспортных показателей традиционных радаров для обычных катеров или маломерных судов. Чем меньше размеры цели и ниже ее радиолокационная заметность, тем большее значение приобретают условия применения — состояние моря, высота антенны, уровень помех и алгоритмы обработки сигнала.

Похожая проблема существует и в гидроакустике. Исследования малых надводных аппаратов показывают, что такие цели имеют менее устойчивый акустический портрет по сравнению с крупными кораблями. Возможность их обнаружения зависит от режима движения, работы силовой установки, окружающего шума и состояния акватории. Небольшим быстроходным платформам сложнее не только обнаружить цель, но и надежно классифицировать ее.

Между тем «Корвет» не получил принципиально нового средства обнаружения, созданного специально под ударные морские беспилотники.

Его архитектура строится вокруг объединения уже существующих радиолокационных, гидроакустических и оптико-электронных средств с единой системой обработки данных. Такой подход позволяет сопоставлять информацию от разных сенсоров и повышать вероятность обнаружения целей, однако не отменяет физических ограничений самих средств наблюдения при работе по малозаметным БЭК.

В перспективе разработчики планируют расширить возможности «Корвета» за счет контроля воздушного пространства и противодействия беспилотным летательным аппаратам. Однако основной задачей комплекса, о развертывании которого сейчас сообщается, остается контроль надводной и подводной обстановки.

Дмитрий Сотак