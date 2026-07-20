МИД Франции сообщил о задержании двух дипломатов в Иране

Двух сотрудников посольства Франции в Тегеране задержали иранские службы безопасности. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в X. По его словам, один из дипломатов подвергся физическому насилию.

Французских дипломатов задержали на несколько часов и допросили, отметил господин Барро. Сейчас они вернулись в посольство и ожидают возвращения во Францию в ближайшие часы. По словам главы МИДа, задержанные сотрудники дипмиссии занимались программами поддержки гражданского общества, в частности художников и ученых.

Жан-Ноэль Барро назвал произошедшее вопиющим нарушением дипломатических иммунитетов. «Я сообщил министру иностранных дел Ирана, что это чрезвычайно серьезное и недопустимое посягательство … не останется без последствий», — заявил господин Барро.