МИД Франции сообщил о задержании двух дипломатов в Иране
Двух сотрудников посольства Франции в Тегеране задержали иранские службы безопасности. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в X. По его словам, один из дипломатов подвергся физическому насилию.
Французских дипломатов задержали на несколько часов и допросили, отметил господин Барро. Сейчас они вернулись в посольство и ожидают возвращения во Францию в ближайшие часы. По словам главы МИДа, задержанные сотрудники дипмиссии занимались программами поддержки гражданского общества, в частности художников и ученых.
Жан-Ноэль Барро назвал произошедшее вопиющим нарушением дипломатических иммунитетов. «Я сообщил министру иностранных дел Ирана, что это чрезвычайно серьезное и недопустимое посягательство … не останется без последствий», — заявил господин Барро.
Задержание французских дипломатов в Иране - не первый случай нарушения консульской защиты. Ранее, в 2022 году, власти Ирана задержали граждан Франции Сесиль Колер и Жака Пари, обвинив их в шпионаже. МИД Франции называл их государственными заложниками, указывая на содержание в ужасных условиях, равносильных пыткам, и лишение консульских визитов. В мае 2025 года Франция подала иск против Ирана в Международный суд ООН из-за нарушения обязательств по предоставлению консульской защиты в отношении этих граждан.
Данный инцидент происходит на фоне уже существующей напряженности в отношениях между Ираном и европейскими странами. Так, в апреле 2024 года Нидерланды закрыли свое посольство в Тегеране из-за роста напряженности между Ираном и Израилем. В том же месяце МИД Ирана вызвал послов Великобритании, Франции и Германии, выразив недовольство их позицией по атаке на Израиль, после чего последовал обстрел иранскими беспилотниками и ракетами. Кроме того, в сентябре 2025 года ООН восстановила санкции против Ирана по инициативе Великобритании, Германии и Франции, обвинивших Иран в невыполнении обязательств по ядерной сделке.