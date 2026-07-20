Цены на нефть — главный маркер текущего состояния рынка. Они отражают общие настроения и уровень скепсиса инвесторов. Это касается и ожиданий относительно затяжного конфликта между США и Ираном, и понимания того, что ситуация не разрешается. Судя по всему, найти решение этого конфликта в ближайшее время будет очень сложно. Противоречия между США и Ираном, а также между Ираном и Израилем очень серьезны, и пока нет даже намека на компромисс. Да, возможно перемирие, но рынок быстро отыгрывает и такие новости. Какие действия предпринимаются инвесторам в зависимости от сложившейся ситуации? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Сегодня новости о возможном десятидневном перемирии привели к коррекции цен на нефть на 4%, но затем фьючерсы вновь начали расти. Дело в том, что в конфликт вовлечены не только США и Иран. Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив — ключевой маршрут поставок нефти из Саудовской Аравии в Азию. Если это произойдет, мировой рынок лишится значительных объемов сырья. При этом США не могут долго поддерживать конфликт: уровень их стратегических нефтяных резервов минимален с 1983 года, а запасов хватит примерно на 41 день. Поэтому Вашингтон заинтересован в скорейшем урегулировании — военным или дипломатическим путем. Однако стороны пока не готовы к компромиссу. В результате рынок закладывает новую реальность: цены на нефть могут закрепиться на $20-30 выше нынешних средних уровней.

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