Акции «Евротранса» взлетели более чем на 100% после запрета на короткие позиции
Акции владельца сети АЗС «Трасса» «ЕвроТранса» (EUTR) выросли более чем вдвое — на 101%, до 51,05 руб. за акцию. Это следует из данных торгов на Мосбирже. Котировки выросли после сообщения Мосбиржи о запрете с 21 июля коротких позиций по акциям «ЕвроТранса».
Короткая позиция (шорт) — продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет на данный момент. То есть он берет их в долг у брокера.
С 21 июля минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска по бумагам «ЕвроТранса» будут установлены на уровне 100%. Они задают минимальную долю собственных средств инвестора, которые должны быть у него на счету для покрытия возможных ценовых колебаний. При ставке 100% инвестор не может использовать заемные средства.
Запрет коротких позиций по акциям «ЕвроТранса» — не единичный случай. Московская биржа ранее вводила подобные ограничения для разных компаний, например, для акций ВТБ в сентябре 2025 года на период проведения дополнительной эмиссии. В марте 2022 года Мосбиржа также вводила запрет на короткие продажи ценных бумаг 33 крупнейших российских компаний, включая «Аэрофлот», «Газпром» и «Роснефть», а также по евро на валютном и фондовом рынках. Такие меры часто применяются для стабилизации торгов в условиях волатильности или при проведении корпоративных событий.
Ситуация с «ЕвроТрансом» примечательна проблемами с обслуживанием долга, которые предшествовали росту акций и запрету коротких продаж. Ранее компания допускала дефолт по биржевым облигациям и «Финуслуги» фиксировали невыплаты по «народным облигациям». В связи с этим Мосбиржа в апреле 2026 года перевела девять выпусков облигаций «ЕвроТранса» на третий уровень листинга из-за отсутствия необходимых кредитных рейтингов. Это говорит о том, что акции компании были подвержены высокой волатильности и до этого.