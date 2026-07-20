Акции «Евротранса» взлетели более чем на 100% после запрета на короткие позиции

Акции владельца сети АЗС «Трасса» «ЕвроТранса» (EUTR) выросли более чем вдвое — на 101%, до 51,05 руб. за акцию. Это следует из данных торгов на Мосбирже. Котировки выросли после сообщения Мосбиржи о запрете с 21 июля коротких позиций по акциям «ЕвроТранса».

Короткая позиция (шорт) — продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет на данный момент. То есть он берет их в долг у брокера.

С 21 июля минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска по бумагам «ЕвроТранса» будут установлены на уровне 100%. Они задают минимальную долю собственных средств инвестора, которые должны быть у него на счету для покрытия возможных ценовых колебаний. При ставке 100% инвестор не может использовать заемные средства.