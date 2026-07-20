Лавров и глава МИД КНДР обвинили США в деградации ситуации вокруг Кореи

Министры иностранных дел России и КНДР, Сергей Лавров и Цой Сон Хи, подчеркнули, что безответственное поведение США и их союзников стало главной причиной деградации обстановки в Северо-Восточной Азии и во всем мире.

В ходе встречи в Москве, прошедшей в рамках третьего раунда российско-корейского стратегического диалога, стороны отметили, что именно Вашингтон наращивает провокационную военную активность вокруг Корейского полуострова, что негативно влияет на региональную безопасность.

В совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД России, акцентировано общее понимание необходимости прекращения подобных действий. Министры отметили, что дальнейшее углубление отношений между Россией и КНДР способствует укреплению региональной и международной безопасности, а также формированию многополярного миропорядка, основанного на равноправии и взаимном уважении.

Ранее российский президент Владимир Путин встретился с Цой Сон Хи, высоко оценил отношения между Москвой и Пхеньяном и передал приветствие лидеру КНДР Ким Чен Ыну. В ответ министр иностранных дел КНДР сообщила, что Ким Чен Ын подтвердил стратегический курс на всестороннее развитие сотрудничества с Россией.