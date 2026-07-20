Лэмми объявил об уходе с поста вице-премьера Великобритании

Вице-премьер Великобритании Дэвид Лэмми сообщил об уходе из кабинета министров после вступления в должность нового премьер-министра Энди Бернема. В сообщении в соцсети X господин Лэмми отметил, что был бы рад продолжить работу в правительстве, однако новый премьер имеет право формировать собственную команду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters

Бывший вице-премьер также пожелал Энди Бернему и его правительству «всяческих успехов». Помимо Дэвида Лэмми, об уходе из кабинета объявили канцлер казначейства Рэйчел Ривз, министр по делам бизнеса Питер Кайл и министр жилищного строительства Стив Рид.

Перемены связаны с завершением работы на посту премьер-министра Кира Стармера и назначением на этот пост Энди Бернема. Последний пообещал провести крупнейшие преобразования в стране за последние 40 лет. Одной из первоочередных задач нового премьер-министра станет формирование кабинета, включая назначение министра финансов.