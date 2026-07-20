Глава Федерального управления США по ИИ-безопасности ушел в отставку

Крис Фолл, директор американского федерального Центра стандартов и инноваций в области ИИ (CAISI), уходит в отставку всего через три месяца после того, как возглавил это ведомство. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на представителей Министерства торговли, к которому относится CAISI.

Как отмечают в американских СМИ, «эта внезапная отставка произошла в тот момент, когда администрация Трампа пытается решить, как безопасно внедрять ИИ, а CAISI разрабатывает стандарты для этого процесса».

Также сообщается, что уход руководителя одного из ключевых ведомств произошел после того, как в середине июня Министерство торговли ввело экспортный контроль в отношении новых моделей Anthropic из-за «опасений по поводу их потенциала в области наступательных кибертехнологий». В конце июня ведомство отменило экспортный контроль. Компания Anthropic заявила, что исследователи из CAISI «проверили наши прежние и нынешние меры защиты, придя к выводу, что они чрезвычайно надежны».

Евгений Хвостик