«Левада-центр» оштрафовали на 300 тыс. руб. по закону об иноагентах
Тверской суд Москвы оштрафовал за нарушение порядка деятельности иноагента АНО «Аналитический центр Юрия Левады» на 300 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Суд признал организацию виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Статья предусматривает ответственность за непредставление, несвоевременную подачу, предоставление неполных или искаженных сведений в уполномоченный орган, если такие действия не содержат признаков уголовного преступления. Для организаций максимальная сумма штрафа — 500 тыс. руб.
«Левада-центр» (иноагент) — некоммерческая организация, которая специализируется на проведении социологических, маркетинговых и медийных исследований. Минюст признал «Левада-центр» иноагентом в августе 2016 года.
В России действует законодательство об иностранных агентах, введенное в 2012 году. В 2022 году был принят закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», обобщивший все нормы, касающиеся этого статуса. Согласно российским законам, лица и организации, признанные иностранными агентами, обязаны предварить все свои публикации специальной маркировкой.
За несоблюдение требований Минюста к иноагентам (таких как отсутствие маркировки в материалах или искажение ее формы, а также непредоставление или несвоевременное предоставление сведений) предусмотрены административные штрафы. Для юридических лиц они составляют от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Повторные нарушения могут привести к уголовной ответственности по статье 330.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей лишение свободы на срок до двух лет. В 2022–2023 годах Роскомнадзор назначил иностранным агентам штрафы на общую сумму более 1 млрд рублей за отсутствие маркировок.