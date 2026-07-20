«Левада-центр» оштрафовали на 300 тыс. руб. по закону об иноагентах

Тверской суд Москвы оштрафовал за нарушение порядка деятельности иноагента АНО «Аналитический центр Юрия Левады» на 300 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Суд признал организацию виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Статья предусматривает ответственность за непредставление, несвоевременную подачу, предоставление неполных или искаженных сведений в уполномоченный орган, если такие действия не содержат признаков уголовного преступления. Для организаций максимальная сумма штрафа — 500 тыс. руб.

«Левада-центр» (иноагент) — некоммерческая организация, которая специализируется на проведении социологических, маркетинговых и медийных исследований. Минюст признал «Левада-центр» иноагентом в августе 2016 года.