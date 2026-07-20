Олимпиадным заслугам установят сроки

Победители и призеры олимпиады школьников потеряют льготы предыдущих сезонов. Им запретят проходить на муниципальный, региональный и заключительный этапы авансом за заслуги прошлых лет, говорится в проекте приказа Минпросвещения. Учеников также лишат права на повторное прохождение одного и того же тура олимпиады в течение учебного года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Кроме того, ужесточатся санкции для нарушителей: удаленных олимпиадников снимут со всех предметов до конца года. Сейчас такое возможно только в рамках конкретной дисциплины. Помимо прочего, школьникам позволят решать олимпиадные задания для старших классов — в Минпросвещения уверены, что эта опция поможет талантливым ученикам заявить о себе. Нововведения комментирует ведущий научный сотрудник фонда ИНДЕМ Владимир Римский:

«Бюрократические процедуры надо все время уточнять, чтобы олимпиады не превратились в ЕГЭ, где практически все решают задачи, а общий уровень образования падает. Соответственно, если ввести какие-то более-менее сложные примеры, их никто не решит, и Олимпиада не даст возможности дополнительного выстраивания рейтинга выпускников.

Ученикам надо давать посильные вопросы: например, некоторые девятиклассники могут справиться с тестированием для 11 класса. Это давно уже известная система проверки знаний по методике, согласно которой учащийся решает задачу, а затем либо выбирает пример более высокого уровня сложности, либо берет побольше задач среднего уровня.

В Минпросвещения говорят, что для выявления самых талантливых нужно как раз ввести эту методику. Вообще-то олимпиады могли бы играть роль отбора тех школьников, которых имеет смысл дальше обучать по определенным направлениям. Не только потому, что они этого хотят, а потому что еще и имеют способности. В первую очередь не для поступления, а чтобы из них потом получились хорошие специалисты».

Новые правила сделают олимпиаду честнее и объективнее, говорят в министерстве. Отмена льгот и ужесточение санкций станут стимулом для школьников, уверены чиновники. В Госдуме считают, что инициатива правительства также устранит проблему натаскивания на одни и те же задания. Директор московской школы №109 Евгений Ямбург в этом сомневается, но признает, что формат олимпиады серьезно отличается от ЕГЭ:

«В любом случае олимпиада — это еще один путь, помимо единого государственного экзамена, который позволяет поступать в высшие учебные заведения. Поэтому, конечно, в нем заинтересованы все: и мы, руководители школ, и ректора вузов. Важно, чтобы в них участвовали дети, для которых открыт путь в большую науку. Правила вступят в силу только в 2027 году, так что мы сможем обсудить их с работниками вузов».

Поправки также изменят процесс апелляции. После пересмотра работы у организаторов будет два рабочих дня, чтобы скорректировать итоговый результат участника. Эта мера избавит выпускников от проблем при поступлении в вуз, когда школьник подает документы еще без диплома олимпиады. Такие случаи встречаются очень часто, рассказала “Ъ FM” председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова:

«Олимпиады в последние годы были очень сложными. Действительно, они предполагают знания даже гораздо шире, чем школьная программа. Да, эти задания, отчасти, для выдающихся детей, но каждый может пробовать тянуться к этому уровню. Кроме того, олимпиады дают ребятам дополнительные баллы для прохождения на бюджет.

Поэтому, конечно, это серьезное дело в жизни ученика, который на нее решается. Сокращение времени на апелляции — это очень важная инициатива, которая помогает выпускникам успеть подать все необходимые документы в вузы. Конечно, если человек участвовал, старался, занял тем более какое-то призовое место, ему необходима бумажка до поступления, а не после».

18 июля Минпросвещения расширило список направлений для олимпиад на новый учебный год. В перечень попали соревнования по науке, технологиям, искусству и спорту, включая робототехнику, историю, математику и IT.

Леонид Пастернак