Автопродажи в Китае могут упасть до минимума с 2021 года

Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA) пересмотрела прогноз автопродаж на этот год. Как сообщает CNBC, если раньше ассоциация ожидала нулевой динамики, то теперь прогнозирует снижение продаж на 14%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zhang Yan / Reuters Фото: Zhang Yan / Reuters

По данным CPCA, в первом полугодии падение составило 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что по итогам текущего года продажи составят 20,4 млн автомобилей, тогда как в прошлом году было реализовано 23,7 млн.

Больше всего пострадали продажи машин с двигателями внутреннего сгорания. В июне их розничные продажи упали на 39% в годовом исчислении, а только бензиновых моделей было продано на 42% меньше. Среди главных причин эксперты называют резкий рост цен на топливо — только в июне они подскочили на 15,3%. Также отмечается, что увеличение производственных затрат у компаний бьет по рентабельности операций, что может привести к уходу с рынка некоторых автопроизводителей.

Аналитики китайского инвестбанка Citic CLSA ожидают консолидации отрасли, прогнозируя, что к 2030 году на рынке останутся лишь семь-восемь крупных игроков, среди которых BYD, Geely, Leapmotor, Volkswagen и Toyota. Перспективы американских брендов рассматриваются как негативные. Вместе с тем ожидается, что спрос на автомобили восстановится в следующем году, поскольку рост экспорта будет способствовать развитию сектора.

Екатерина Наумова