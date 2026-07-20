Автопродажи в Китае могут упасть до минимума с 2021 года
Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA) пересмотрела прогноз автопродаж на этот год. Как сообщает CNBC, если раньше ассоциация ожидала нулевой динамики, то теперь прогнозирует снижение продаж на 14%.
Фото: Zhang Yan / Reuters
По данным CPCA, в первом полугодии падение составило 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что по итогам текущего года продажи составят 20,4 млн автомобилей, тогда как в прошлом году было реализовано 23,7 млн.
Больше всего пострадали продажи машин с двигателями внутреннего сгорания. В июне их розничные продажи упали на 39% в годовом исчислении, а только бензиновых моделей было продано на 42% меньше. Среди главных причин эксперты называют резкий рост цен на топливо — только в июне они подскочили на 15,3%. Также отмечается, что увеличение производственных затрат у компаний бьет по рентабельности операций, что может привести к уходу с рынка некоторых автопроизводителей.
Аналитики китайского инвестбанка Citic CLSA ожидают консолидации отрасли, прогнозируя, что к 2030 году на рынке останутся лишь семь-восемь крупных игроков, среди которых BYD, Geely, Leapmotor, Volkswagen и Toyota. Перспективы американских брендов рассматриваются как негативные. Вместе с тем ожидается, что спрос на автомобили восстановится в следующем году, поскольку рост экспорта будет способствовать развитию сектора.
Падение продаж автомобилей в Китае наблюдается не первый раз и связано с рядом факторов, включая замедление экономики, снижение потребительского спроса и конкуренцию. Например, в июне 2021 года продажи сократились на 12,4% из-за дефицита чипов, а в марте 2022 года — на 11,7% вследствие вспышки COVID-19 и локдаунов. Апрель 2022 года стал худшим месяцем для автомобильного рынка с начала 2020 года, когда продажи упали почти на 36% из-за локдаунов, а в июле 2024 года снижение составило 3,1% при продолжающемся отсутствии активного восстановления экономики.
Продажи иностранных брендов, таких как Toyota Motor, Nissan Motor, Honda, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и Audi, также значительно сокращаются в Китае, поскольку они сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны местных производителей, особенно в сегменте электромобилей. Японские бренды, например, испытали падение продаж на 39% в январе-феврале 2023 года, а немецкие — на 21%. В то же время китайский концерн BYD показал рост продаж на 70% за тот же период.
Китайские власти активно стимулируют производство электромобилей, инвестируя в отрасль и предоставляя значительные субсидии (до $2,8 тыс.). Это привело к тому, что доля электромобилей в общих продажах выросла с 7% три года назад до 50,7% в июле 2024 года и до 53,5% в августе 2024 года, впервые превысив долю автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.