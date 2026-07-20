Энди Бёрнем стал пятым главой правительства Великобритании за последние четыре года. Король Карл III поручил лидеру Лейбористской партии сформировать правительство. В свой первый рабочий день на Даунинг-стрит, 10 новый глава кабинета намерен позвонить Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому. В Кремле заявили, что не питают иллюзий относительно курса британских властей. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что официальный Лондон смещается вправо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

56-летний Энди Бёрнем позиционирует себя как умеренно левый. Он борец против закостенелых ожиревших элит за интересы рабочего класса и последовательный сторонник Украины. Впрочем, судя по всему, главное качество господина премьер-министра — умение колебаться вместе с линией партии.

Ранее «король Севера» порой жестко критиковал Дональда Трампа, но чем ближе он продвигался к реальной власти, тем мягче становилась его риторика. Тогда как 47-й президент Соединенных Штатов также не демонстрировал своего расположения к новому премьеру, однако приветствовал его намерение начать разведку и добычу в Северном море. Отношение Энди Бёрнема к России остается предельно жестким. Собственно, в свой первый рабочий день он обещает позвонить Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу. Соответственно, чтобы заверить их в неизменности курса. Во втором случае нужно осуществить перезагрузку отношений с союзником номер один. Известно, что прошлый премьер-министр Кир Стармер не очень ладил с нынешним главой Белого дома.

Но теперь Великобритания намерена поступиться борьбой за климат, самой качать нефть и газ и поднять таким образом уровень жизни своих граждан. Как было сказано выше, Трампу такие идеи нравятся. В общем и целом умеренно левому премьер-министру нужно стабилизировать страну после царства радикально левых. Также необходимо вооружаться. Британский лев больше не властвует на морях. И в футболе его родоначальники не могут добиться мирового чемпионства аж с 1966 года. Много проблем накопилось.

Что касается России, если не только Лондон, но и Европа вместо красивых речей предпримут реальные шаги, чтобы добиться энергетической независимости хотя бы частично, для Москвы это будет не лучшим сценарием, поскольку самый прибыльный для РФ рынок окончательно не потерян.

Доходы по-прежнему поступают, пусть и не в таком объеме, как раньше. «Северные потоки» теоретически еще можно починить. А вот если они начнут сами бурить, как того требует Дональд Трамп, и еще расконсервируют атомную энергетику и угольные шахты, тогда все может сложиться и по-другому. Хотя до этого еще далеко. Но первый шаг сделан, Энди Бёрнем готов уходить вправо. Другого выхода просто нет.

Дмитрий Дризе