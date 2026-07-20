Минобороны РФ сообщило о новых ударах по объектам в портах Украины

Российские военные днем в понедельник атаковали дронами украинские порты, резервуары с горюче-смазочными материалами и суда, перевозившие грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в порту Одессы были поражены два сухогруза в момент разгрузки военных грузов, а также емкости с топливом и смазочными материалами, предназначенными для украинской армии. Под удар также попали объекты портовой инфраструктуры в Черноморске, которые использовались для разгрузки и хранения таких поставок.

Кроме того, в море южнее Затоки были атакованы два судна типа балкер и один сухогруз. В министерстве утверждают, что они доставляли грузы для ВСУ в порт Черноморск.