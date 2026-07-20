Чемпионат мира по футболу привлек в Мексику 3 млн иностранных туристов

По данным Министерства туризма Мексики, которые приводит агентство Bloomberg, в дни чемпионата мира по футболу страна приняла около 3 млн иностранных туристов. В Мексике прошло 13 из 104 матчей ЧМ-2026. С 8 июня по 12 июля иностранные туристы составили около 40% от общего числа — 7,5 млн — поездок в Мехико, Гвадалахару и Монтеррей, где проходили матчи. Остальная часть пришлась на внутренних туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Victor Fraile / Reuters Фото: Victor Fraile / Reuters

Эти показатели превысили прогнозы, сделанные до начала чемпионата мира,— ожидалось, что общее число туристов составит около 5,5 млн человек. По оценкам правительства Мексики, туристы потратили в общей сложности 39,7 млрд песо ($2,1 млрд). Как отмечает Министерство туризма, около 3 млн посетителей провели как минимум одну ночь в отелях или в объектах недвижимости по краткосрочной аренде. Еще 4,5 млн человек посетили страну без ночевки.

Средний уровень заполняемости отелей достиг 65% в трех городах-организаторах, что примерно на 12% больше, чем за тот же период 2025 года. В дни матчей заполняемость отелей составляла от 85% до 95%, а средняя стоимость номеров выросла на 51,5%.

Евгений Хвостик