Мосбиржа включила акции B2B-РТС в перечень высокотехнологичного сектора

Составлено ИИ-Ассистентъ

Включение акций в перечень высокотехнологичного сектора Московской биржи производится с целью повышения привлекательности долгосрочных инвестиций для граждан на фондовом рынке. Это согласуется с законом, подписанным Президентом России Владимиром Путиным, который уточняет порядок освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже ценных бумаг, в том числе акций компаний высокотехнологичного сектора. Ранее от НДФЛ освобождались доходы от продажи таких акций при условии владения ими не менее года и капитализации эмитента не более 75 млрд рублей. Однако этот порядок фактически исключал из льготы акции, приобретенные на этапе первичного публичного размещения (IPO).

Новый закон, вступивший в силу с 2026 года, предусматривает, что для применения льготы достаточно, чтобы акции относились к высокотехнологичному сектору на протяжении как минимум 365 последовательных дней до их реализации или погашения. Также уточнены правила исчисления срока владения акциями для освобождения от НДФЛ доходов, поступающих от продажи ценных бумаг после пяти лет в собственности инвестора, включая период передачи бумаг по договорам займа или репо. Этот шаг направлен на стимулирование выхода технологических компаний на биржу, в том числе через налоговые послабления, касающиеся налога на прибыль компаний и НДФЛ для физических лиц, приобретающих акции при первичном размещении.

Помимо налоговых льгот, для высокотехнологичных компаний сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) существуют и другие меры поддержки. Они могут размещать бумаги в секторах «Роста» и «Рынка инноваций» на Мосбирже. Также предусмотрено субсидирование затрат на выпуск акций, размещенных на фондовой бирже, пре-IPO финансирование от Центрального банка, гранты на листинг для малых инновационных компаний и льготное кредитование при участии институтов развития.