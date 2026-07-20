В Самарской области готовность переливной плотины в Пестравке составляет более 62%

В Пестравке на реке Большой Иргиз переливная плотина готова более чем на 62%. Подрядчик восстановил тело сооружения, укрепил основание и откосы. Это позволило плотине выдержать весенний паводок 2026 года. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Специалисты монтируют перемычки на левом плече сооружения и заделывают швы. Завершить ремонт планируется в ноябре. В министерстве отмечают, что объект важен для работы водозабора и качества жизни почти шести тыс. жителей Пестравки и Высокого.

Руфия Кутляева