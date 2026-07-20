Золотой запас ЦБ в июне опустился до минимума с февраля 2020 года

По состоянию на 1 июля 2026 года золотые резервы Банка России составили 73,4 млн тройских унций, что стало минимальным показателем с февраля 2020 года. Такие данные публикует регулятор.

За два месяца — май и июнь — золотой запас сократился на полмиллиона унций: с 73,9 млн на 1 мая до 73,4 млн на 1 июля. В июне снижение составило 300 тыс. унций, следуя тенденции сокращения запасов на протяжении всего 2026 года. С начала года ЦБ реализовал 34 тонны золота, включая 6 тонн в мае, что делает Россию лидером по продажам среди мировых центральных банков, согласно информации Всемирного совета по золоту.

При этом мировые центробанки нарастили свои запасы на 41 тонну в мае, однако российский регулятор продолжил избавляться от драгоценного металла, снижая тем самым общий объем своих резервов до 2292 тонн.