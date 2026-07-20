Экспорт пшеницы из России в июле может оказаться минимальным с 2017 года

Экспорт пшеницы из России в июле может снизиться до 1,5 млн тонн — минимального с 2017 года июльского показателя. Такой прогноз содержится в отчете компании «СовЭкон», передает «Интерфакс».

Ранее компания прогнозировала, что поставки российской пшеницы в 2026 году составят около 2 млн тонн. Снижение прогноза связано с ограничением навигации через Керченский пролив, а также со слабым спросом в Египте и Турции.

По оценкам организации, в июле 2025 года экспорт достигал 2,1 млн тонн. В среднем за последние пять лет показатель составлял 3,1 млн тонн. В 2017 году Россия вывезла 1,4 млн тонн пшеницы.