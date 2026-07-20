Экспорт пшеницы из России в июле может оказаться минимальным с 2017 года
Экспорт пшеницы из России в июле может снизиться до 1,5 млн тонн — минимального с 2017 года июльского показателя. Такой прогноз содержится в отчете компании «СовЭкон», передает «Интерфакс».
Ранее компания прогнозировала, что поставки российской пшеницы в 2026 году составят около 2 млн тонн. Снижение прогноза связано с ограничением навигации через Керченский пролив, а также со слабым спросом в Египте и Турции.
По оценкам организации, в июле 2025 года экспорт достигал 2,1 млн тонн. В среднем за последние пять лет показатель составлял 3,1 млн тонн. В 2017 году Россия вывезла 1,4 млн тонн пшеницы.
Снижение экспорта российской пшеницы в июле 2025 года до 2 млн тонн, согласно прогнозам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и «Совэкона», обусловлено несколькими факторами. Среди них — засуха на юге России, которая существенно повлияла на урожайность в ключевых экспортных регионах, таких как Краснодарский край и Ростовская область. Также на темпы экспорта влияло снижение спроса со стороны иностранных покупателей, в частности Египта, который в последние сезоны является одним из крупнейших импортеров российской пшеницы. Покупатели, по всей видимости, заняли выжидательную позицию, рассчитывая на снижение цен. Кроме того, ситуацию осложняет рост конкуренции на мировом рынке, связанный с увеличением урожайности у крупных экспортеров, в том числе в Евросоюзе.
В целом, российский экспорт пшеницы в предыдущем сельскохозяйственном году (июль 2024 — июль 2025 года) уже сократился на 18,5% по сравнению с предыдущим периодом, составив 44 млн тонн. В первой половине сезона наблюдалось превышение показателей экспорта по сравнению с прошлым годом, однако во второй половине года экспорт значительно снизился. Среди причин такого падения назывались высокая стоимость страхования судов, действующая система пошлин и низкие цены на мировых рынках. В долгосрочной перспективе, эксперты «Русагротранса» прогнозируют восстановление экспорта и рост поставок до 42–45 млн тонн в новом сезоне благодаря ожидаемому урожаю и спросу со стороны Ближнего Востока и Азии. При этом страны Ближнего Востока и Африки, такие как Египет, Турция, Иран и Саудовская Аравия, остаются ключевыми рынками для российского зерна.