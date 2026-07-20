Консульство опровергло массовое отравление русских в Аланье

Генеральное консульство России в Анталье опровергло информацию о массовом отравлении российских туристов в одном из пятизвёздочных отелей города Аланья. Дипломаты сообщили «РИА Новости», что не получали ни одного обращения от россиян с жалобами, а турецкие профильные службы официально не подтвердили распространенные ранее сообщения.

Telegram-канал «Shot Проверка» сообщал о массовом отравлении гостей одного из отелей, отметив, что одна семья подозревает в качестве причины бассейн. Однако в контакте с турецкими властями консульство выяснило, что соответствующие службы региона Анталья не обнаружили подтверждений этим слухам.

Представители дипломатического учреждения уточнили, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации и остаются на связи с профильными турецкими ведомствами. В случае возникновения проблем консульство готово оказать россиянам всю необходимую помощь.