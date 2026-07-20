Блогер-фермер Вероника Ярошик получила 13 лет за пересылку наркотиков в бытовой технике

Московский областной суд приговорил блогера Веронику Ярошик к 13 годам колонии общего режима за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Вероники Ярошик в VK Фото: страница Вероники Ярошик в VK

По данным следствия, Ярошик действовала в составе преступной группы и выполняла роль «отправителя». «Кураторы» сообщали блогеру о тайниках-закладках, где хранились крупные партии мефедрона. Для конспирации женщина покупала бытовую технику, расфасовывала в нее наркотик и пересылала другим участникам организованной группы в разные регионы страны.

С сентября по октябрь 2023 года Вероника Ярошик расфасовала и переслала мефедрон сообщникам в Сахалинскую, Калининградскую области, Приморский и Хабаровский края. Наркотики она спрятала в кофемашине, воздухоочистителе, мясорубке и минимойке, которые потом отправляла по почте. При обыске у Ярошик силовики нашли и изъяли 4 кг мефедрона.

Женщину признали виновной по статьям о незаконной пересылке наркотиков, совершенной организованной группой (ч. 5 ст. 228.1 УК) и покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК). В отношении других участников организованной группы уголовное дело было выделено в отдельное производство. Расследование продолжается.

Летом 2023 года Telegram-канал SHOT писал, что полиция по наводке задержала 32-летнюю блогера и фермера Веронику Ярошик в деревне Марково. Под сиденьем в ее машине нашли два пакета с мефедроном. По данным SHOT, Ярошик держала ферму, где жили около 100 животных и птиц. Раз в месяц она устраивала благотворительные акции и раздавала многодетным семьям цыплят и поросят.