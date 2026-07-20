Атом и речь

Минэнерго РФ поддержало включение нижегородской АЭС в генеральную схему размещения новых объектов электроэнергетики, сообщил губернатор Глеб Никитин. Решение может быть принято в 2027 году, а станция появится в регионе к 2040 году, предположил господин Никитин. К обсуждению проекта нижегородские власти и «Росатом» вернулись в 2025 году, в числе перспективных площадок для строительства фигурировали Красные Баки, территория Горьковского водохранилища в Сокольском округе и Выкса с ее крупными металлургическими производствами. Стоимость проекта и возможность строительства определится по итогам изыскательских работ, напомнили собеседники «Ъ» в госкорпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Губернатор Глеб Никитин анонсировал строительство АЭС в Нижегородской области к концу 2030 — началу 2040-х годов, сообщив, что Минэнерго РФ поддержало включение проекта в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики России в 2027 году. Губернатор вспомнил несостоявшийся проект строительства Горьковской атомной станции (АСТ), которую начали строить в 1980-х годах у кстовского села Федяково, однако законсервировали после аварии на Чернобыльской АЭС, и в 2019 году незавершенный объект продали на торгах и снесли. Отказ от АСТ чиновник назвал большой ошибкой и понадеялся, что атомная станция в регионе будет построена.

Как писал «Ъ», к обсуждению строительства АЭС «Росатом» и нижегородские власти вернулись в июле 2025 года. Глава госкорпорации Алексей Лихачев на заседании комиссии Госсовета отмечал, что регион хотел бы разместить АЭС на своей территории. В областном минэнерго уточняли, что изучается сама возможность строительства. Тем не менее, в числе перспективных для сооружения АЭС территорий в министерстве называли Красные Баки, берег Горьковского водохранилища со стороны Сокольского округа или Выксу, в которой расположены крупные предприятия Объединенной металлургической компании, а в соседних городах — машиностроительные и судостроительные заводы. Изначально для АЭС рассматривали площадки в Уренском и Навашинском округах в 23 км от Мурома, но строительству около навашинского села Монаково воспротивились экологи и местные жители. В 2008 году был представлен проект станции, его включили в генеральную схему энергообъектов до 2035 года, однако проектирование и строительство АЭС с реакторами ВВЭР-ТОИ мощностью 2510 МВт так и не началось, а в новую генеральную схему, утвержденную в 2024 году, ее не включили.

В июне 2026 года министр энергетики РФ Сергей Цивилев обсудил с Глебом Никитиным и представителями «Росатома» энергосистему Нижегородской области. По итогам совещания в министерстве сообщили, что опережающее развитие региона и подключение новых энергоемких объектов требует актуализировать генеральную схему. «Речь идет как о строительстве новых генерирующих мощностей, так и о модернизации электросетевого комплекса», — отмечалось в сообщении. Сейчас установленная мощность электростанций Нижегородской области оценивается в 2,7 тыс. МВт, из которых 538 МВт вырабатывают ГЭС и 2,2 тыс. МВт — ТЭС. По прогнозам ФСК ЕЭС, величина потребления электроэнергии по энергосистеме региона к 2031 году увеличится на 10,2% — до 23,6 млрд кВт·ч — с ежегодным ростом на 1,7%. При этом максимум потребления мощности энергосистемы через пять лет составит 3,7 тыс. МВт и будет расти на 1,2% в год.

В правительстве Нижегородской области оперативно не ответили на вопросы «Ъ» о перспективах строительства АЭС и выборе территорий, на которых могут соорудить станцию. Однако близкий к «Росатому» источник отметил, что выбранная в прошлый раз площадка на границе Нижегородской и Владимирской областей не рассматривается, а стоимость проекта будет зависеть, в том числе, от территорий, которые власти предложат госкорпорации. «Минэнерго должно обосновать, где и зачем необходима АЭС, и предложить варианты размещения блоков. Затем начнутся изыскательские работы и станет понятно, возможно ли вообще строительство на предложенных землях. Стоимость АЭС станет понятной только после проектирования. Однако пока станцию не включат в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, никакие работы никто финансировать не будет», — подытожил собеседник «Ъ».

В госкорпорации «Росатом» в ответе на запрос «Ъ» добавили, что установленная мощность АЭС будет определена после подтверждения долгосрочного прогноза потребления Нижегородской области со стороны правительства региона и его согласования с Минэкономразвития России. «После утверждения установленной мощности Нижегородской АЭС будут определены все запрашиваемые в вопросах параметры станции», — отметили в госкорпорации.

Роман Рыскаль