Активы обанкротившегося орловского завода проволоки продают за 227 млн рублей

На банкротные торги выставили имущество орловского ООО «Промметиз Русь» и его собственника ООО «Орелметаллторг», которые были признаны несостоятельными еще в 2022 году. Начальная цена лота составляет 226,9 млн руб. Об этом сообщил организатор тендера ООО «Межрегионконсалт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В состав лота входит 1,66 тыс. позиций, в том числе 1,65 тыс., принадлежащих «Промметиз Русь», и восемь — «Орелметаллторг». Среди недвижимости первого должника представлены два земельных участка общей площадью 30,7 тыс. кв. м, два производственных помещения на 9,7 тыс. кв. м, бассейн на 1,7 тыс. кв. м, а также три электрические подстанции мощностью до 1,6 кВ, градирня (117 кв. м), гараж (177,9 кв. м) и подъездной железнодорожный путь (протяженность 816 м). Все эти активы находятся в залоге у банка ПСБ. В разделе движимого имущества представлено 1,46 тыс. наименований.

Для закрытия долгов «Орелметаллторга» продаются семь производственных линий и оборудование к одной из них. Все это вмонтировано в производственные помещения «Промметиз Русь».

Цена отсечения составляет 158,8 млн руб. Шаг снижения начальной стоимости — 11,3 млн руб.

Торги пройдут в форме публичного предложения с закрытой формой подачи. Принять участие в них можно до 4 сентября.

По данным Rusprofile, ООО «Промметиз Русь» было учреждено в Орловском районе Орловской области в июле 2006 года. Основной вид деятельности — производство проволоки методом холодного волочения. Уставный капитал составляет 67,5 млн руб. Единственный учредитель — местное же ООО «Орелметаллторг», руководителем до конкурсного производства был Василий Сивачев. 2025 год компания завершила с нулевой выручкой и убытком на 16 млн руб., в 2024 году она также отчиталась о нулевой выручке, но зафиксировала чистую прибыль в 172 млн руб. ООО «Орелметаллторг» было зарегистрировано в Орловском районе Орловской области в сентябре 2009 года. Компания занимается финансовой арендой (лизинг / сублизинг). Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Юлия Матвеева, гендиректором до конкурсного производства была Елена Архипова. По итогам 2025 года общество выручило 1,3 млн руб. и получило 66 млн руб. убытков. В 2024-м оно зафиксировало 12 млн руб. выручки и 14 млн руб. чистой прибыли.

Суд признал «Промметиз Русь» банкротом в феврале 2022 года из-за 8,4 млн руб. долга перед налоговой службой. Компания не оплатила налог на имущество организаций за 2019 год, а также страховые взносы за первые два квартала 2020 года. С того момента конкурсным управляющим компании является Михаил Бологов. Процедуру в последний раз продляли до 15 августа. Кредиторами завода выступают более десяти компаний, среди которых Московский индустриальный банк, заявивший 2,4 млрд руб. требований.

Арбитражный суд Орловской области также признал «Орелметаллторг» банкротом в 2022 году — по иску Московского индустриального банка, который обозначил требования на 717 млн руб. Конкурсным управляющим с того момента является Артем Евсеев, в последний раз процедура продлялась до 14 августа.

Алина Морозова