Памфилова рассказала об организации голосования вне помещений

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что голосование вне помещений особенно важно в регионах с военным положением. Такой оценкой госпожа Памфилова поделилась в интервью «РИА Новости».

«В период действия военного положения предусмотрена возможность максимально гибкой организации голосования с учетом складывающейся обстановки»,— заявила председатель ЦИК. Она подчеркнула, что никаких упрощений избирательных процедур не произойдет, все гарантии сохранятся в полном объеме.

«Будут применяться специальные процедуры учета избирателей, использоваться сейф-пакеты для обеспечения сохранности бюллетеней»,— сообщила Элла Памфилова. Время проведения голосования вне помещений, порядок работы и маршруты определят местные избирательные комиссии вместе с правоохранительными органами и региональными властями.

Выборы в 2026 году пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. Россияне изберут 450 депутатов Госдумы. Кроме того, в 39 регионах обновятся составы заксобраний, а в 10 административных центрах — горсоветов.