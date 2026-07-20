Акции Ozon упали на 6% после атаки дронов на склады Wildberries

Акции МКПАО «Озон», головной компании маркетплейса Ozon (MOEX: OZON), на Мосбирже, по данным на 16:50, торгуются на уровне 2 775 руб. — с начала дня падение составило 6,06%, следует из данных площадки. Во время утренней сессии падение составляло 11,95%.

«Главный триггер такого обвала — риски для инфраструктуры маркетплейсов — после атак на склады Wildberries, инвесторы боятся той же судьбы и для Ozon. Из этого вытекает, что компании может понадобиться больше денег на охрану, страхование и резервные мощности», — считают аналитики СберИнвестиций.

Склады Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) были атакованы беспилотниками ВСУ ночью 18 июля. В Котовске погибли семь работников ночной смены, 25 человек пострадали. В Электростали один человек погиб, пострадали 57.