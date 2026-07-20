Акции Ozon упали на 6% после атаки дронов на склады Wildberries
Акции МКПАО «Озон», головной компании маркетплейса Ozon (MOEX: OZON), на Мосбирже, по данным на 16:50, торгуются на уровне 2 775 руб. — с начала дня падение составило 6,06%, следует из данных площадки. Во время утренней сессии падение составляло 11,95%.
«Главный триггер такого обвала — риски для инфраструктуры маркетплейсов — после атак на склады Wildberries, инвесторы боятся той же судьбы и для Ozon. Из этого вытекает, что компании может понадобиться больше денег на охрану, страхование и резервные мощности», — считают аналитики СберИнвестиций.
Склады Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) были атакованы беспилотниками ВСУ ночью 18 июля. В Котовске погибли семь работников ночной смены, 25 человек пострадали. В Электростали один человек погиб, пострадали 57.
Атаки дронов на объекты инфраструктуры становятся все более частыми, затрагивая не только промышленные предприятия, такие как НПЗ, но и торговые площадки, а также гражданскую инфраструктуру. Ранее Ozon уже приходилось переводить сотрудников на дистанционный режим работы из-за атак беспилотников в районе «Москва-Сити». Также были атакованы различные НПЗ, например, Сызранский, Нижегородский и Славянский, после чего Минэнерго и Росгвардия начали разрабатывать меры по защите НПЗ, включая установку ЗРК «Панцирь».
Маркетплейсы, включая Wildberries и Ozon, сталкивались с серьезными проблемами, связанными с пожарной безопасностью складов. В январе 2024 года на складе Wildberries в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар, а в августе 2022 года — на складе Ozon в Московской области, где погиб один человек. После этих инцидентов маркетплейсы начали усиливать меры пожарной безопасности и привлекать частные пожарные подразделения для охраны своих объектов.
Wildberries активно тестирует доставку товаров дронами, что могло бы снизить зависимость от стационарных складов и традиционных методов логистики, особенно в труднодоступных регионах. Кроме того, компания рассматривает возможность приобретения страховой компании для развития страховых услуг. Однако такие инновации не решают вопросы безопасности уже существующих обширных складских комплексов.