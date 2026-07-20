МИД России обвинил Украину в ударах по нефтяным танкерам на КТК

МИД России считает, что по нефтяным танкерам на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) ударили Вооруженные силы Украины. Об этом заявила представитель министерства Мария Захарова. По ее словам, российская сторона рассматривает такие шаги Украины как подтверждение курса страны на дестабилизацию мировых нефтяных рынков.

«В том, что за этим нападением стоит киевский нацистский режим, нет никаких сомнений. Это уже пятый акт агрессии против находящегося под защитой международного права гражданского объекта компании... Сознательные удары по объектам и гражданским судам в акватории морского терминала консорциума – это атака и на интересы его государств-участников»,— передает слова госпожи Захаровой пресс-служба МИД России.

МИД осудил действия Украины и назвал их терактом. Кроме того, министерство призвало международное сообщество оценить произошедшее. «Отсутствие адекватной реакции будем расценивать как проявление соглашательства и одобрение линии Киева на наращивание террора»,— добавила Мария Захарова.

КТК соединяет нефтяные месторождения на западе Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Об ударах по нефтетанкерам на терминале КТК сообщала казахстанская сторона. Они произошли 17, 19 и 20 июля. По данным российского МИД, были атакованы суда компаний «Тенгизшевройл» и «КазМунайГаз». В Казахстане сообщали об ударах по танкерам ASIA, NISSOS IOS, Nordic Zenith и NELSA. Суда находились на погрузке у причалов на терминале. Разлива нефтепродуктов не было, никто не пострадал. МИД Казахстана расценил эти атаки как «посягательство на экономические интересы» республики.