Бизнес сыграл на финале

Московские таксисты заработали в два-три раза больше обычного после финала чемпионата мира по футболу. Цена поездки стала расти кратно, как только закончилась игра Аргентины и Испании, убедился “Ъ FM”. Вместе с тем время ожидания машины увеличилось вплоть до 20 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Пик спроса пришелся на 01:00–02:00 мск; больше всего запросов поступало из центра Москвы, сообщили “Ъ FM” в «Яндекс Go». Там уточнили, что повышенный коэффициент срабатывал, когда болельщики массово выходили из спортивных баров после окончания матча. При этом метро уже было закрыто. Как отмечает таксист Алексей, похожая ситуация наблюдалась и после других игр мундиаля:

«Цены действительно выросли. Судя по отзывам коллег, коэффициент был высоким. Такое всегда происходит в период повышенного спроса на такси. Почаще бы такое случалось. И нечто подобное наблюдалось и после других матчей, которые заканчивались уже после закрытия метро. Все зависит от того, сколько автомобилей такси находится на линии и какой день недели.

Вчера была ночь с воскресенья, поэтому большинство водителей отдыхали. Работали в основном те, кто привык выходить в ночные смены, и им, можно сказать, повезло. Человеку все равно нужно как-то добраться домой. Конечно, все люди разные. Закон позволяет нам отказать в перевозке, если пассажир находится в сильном алкогольном опьянении. В таком случае у него должен быть сопровождающий, либо ему придется воспользоваться другими способами попасть домой».

Бары тоже заработали на чемпионате мира. Даже те заведения, которые не позиционируют себя как спортивные, стали организовывать трансляции игр, сообщают собеседники “Ъ FM”. В дни матчей все места были забронированы, говорит коммерческий директор сети пабов Harat's Юлия Каныгин:

«В целом, несмотря на плохую погоду, чемпионат мира, конечно, спас этот сезон. На все финальные и полуфинальные матчи у нас была 100-процентная посадка. В дни чемпионата загрузка, конечно, выросла. Наши постоянные гости знают, что мы всегда показываем трансляции матчей, поэтому в такие дни у нас всегда полный зал. Что касается шумных болельщиков, мы такого не заметили. В основном приходили наши постоянные гости. Кроме того, многие компании, с которыми мы работаем, заранее арендовали залы под отдельные матчи. Публика осталась такой же достойной, ничего не изменилось».

В то же время некоторые предприниматели даже потеряли в прибыли: чемпионат мира по футболу привлекает к себе много внимания, поэтому интерес покупателей к другим видам спорта падает. Но в этом есть свои плюсы, рассказал представитель компании Mamagoods Константин Булычев:

«Чемпионат мира по футболу впервые оказал влияние на наш бизнес: продажи резко упали, потому что в категориях, слабо связанных с футболом, спрос просел. Конечно, когда такие мундиали проходят в других странах, они не так сильно влияют на категории, не связанные с футболом. При этом есть и традиционная летняя сезонная просадка продаж, связанная с отпусками.

Тем не менее, я думаю, мундиаль подготовил почву к периоду back to school, когда дети возвращаются в школы, а родители начинают покупать новую экипировку. Отложенный спрос должен дать необходимый импульс, чтобы компенсировать летнюю просадку хорошими продажами во второй половине августа и в сентябре».

Ранее “Ъ FM” рассказывал, что только в России чемпионат мира посмотрели около 46 млн человек. Сама FIFA заработала на турнире рекордные $15 млрд.

Никита Путятин