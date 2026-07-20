КСИР нанес ракетные удары по самолетам США в Иордании

Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары баллистическими ракетами по американским военным самолетам в аэропорту Акабы на юге Иордании. Целями атаки стали транспортные самолеты C-17 и разведывательные P-8 вооруженных сил США, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.

Кроме того, КСИР заявил о сбитом беспилотном летательном аппарате MQ-9 в западных регионах Ирана. Детали перехвата дрона не раскрывались. Эти действия иранской стороны рассматриваются как ответ на предыдущие американские удары по Ирану.

Днем ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о завершении девятой волны авианалетов по иранским военным объектам. Целями стали командные пункты, объекты ПВО, береговое наблюдение, морские объекты, пусковые установки ракет и беспилотников, а также сети связи. В США не уточнили, с каких позиций наносились удары.