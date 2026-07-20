КСИР нанес ракетные удары по самолетам США в Иордании
Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары баллистическими ракетами по американским военным самолетам в аэропорту Акабы на юге Иордании. Целями атаки стали транспортные самолеты C-17 и разведывательные P-8 вооруженных сил США, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.
Кроме того, КСИР заявил о сбитом беспилотном летательном аппарате MQ-9 в западных регионах Ирана. Детали перехвата дрона не раскрывались. Эти действия иранской стороны рассматриваются как ответ на предыдущие американские удары по Ирану.
Днем ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о завершении девятой волны авианалетов по иранским военным объектам. Целями стали командные пункты, объекты ПВО, береговое наблюдение, морские объекты, пусковые установки ракет и беспилотников, а также сети связи. В США не уточнили, с каких позиций наносились удары.
Удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по американским военным объектам в Иордании являются частью продолжающегося конфликта между Ираном и США, который наблюдается на Ближнем Востоке. Этот конфликт усугубился после того, как в конце февраля 2026 года США и Израиль начали военную операцию против Ирана, что привело к ответным ударам Исламской Республики по американским базам в регионе и Израилю. Иран неоднократно заявлял, что удары по американским военным объектам, включая те, что расположены в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Ираке, являются законным правом Тегерана и ответом на действия США и Израиля.
Позднее, в начале марта 2026 года, временный руководящий совет Ирана постановил прекратить удары по государствам региона при условии, что они перестанут поддерживать американо-израильскую военную операцию против Ирана. Это решение было озвучено президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который подчеркнул, что Иран не намерен вторгаться в соседние страны и даже принес извинения за нанесенные удары, хотя также заявил, что любые нападения на Иран с территории этих государств будут встречать ответ. Американские военные, в свою очередь, сосредоточены на нанесении ударов по иранским ракетным установкам, складам и заводам, подчеркивая, что их целью не является смена режима и они не заинтересованы в затяжном конфликте.