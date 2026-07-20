Вышел первый трейлер новых «Мстителей»

Компания Marvel Entertainment опубликовала первый трейлер фильма «Мстители: Судный день» (в российском прокате — «Мстители: Доктор Дум»). Премьера супергеройского блокбастера запланирована на 18 декабря 2026 года.

Сиквел «Мстителей: Финал» станет 39-м по счету в «Киновселенной Marvel» (третьим в шестой фазе). В режиссерские кресла вернулись братья Энтони и Джо Руссо, работавшие над предыдущей частью.

Фильм объединит сразу несколько супергеройских команд франшизы: Мстители, Фантастическая четверка, Громовержцы, Новые Мстители и «оригинальные» Люди Икс объединятся для борьбы с Доктором Думом. Последнего сыграет Роберт Дауни-младший, до этого исполнявший в кинофраншизе роль Железного человека с 2008 по 2019 год.

Сначала премьера была запланирована на май 2025 года, но ее пришлось перенести из-за забастовки Гильдии сценаристов Америки. Ровно через год после выхода «Доктора Дума» на экраны должна состояться премьера следующей части «Мстителей», которая завершит шестую фазу киновселенной.