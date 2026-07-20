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Абхазия переманила пляжный спрос

Куда едут отдыхать российские туристы вместо Крыма и Сочи

Россияне выбирают Абхазию вместо Крыма и Сочи. Как пишет Forbes, спрос на это направление вырос на четверть по сравнению с 2025 годом. Из-за этого на границе со страной собираются многочасовые очереди из машин. За сутки пропускной пункт пересекает больше 8 тыс. автомобилей и 250 туристических автобусов.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Как отмечают эксперты отрасли, одна из главных причин ажиотажа — переориентация туристов с других направлений. Почти каждый четвертый, кто планировал отдых в Крыму, перебронировал путевку на абхазские курорты. Примерно столько же путешественников вместо полуострова выбрали Анапу или Геленджик. Сезон в стране начался плохо, но сейчас отели почти заполнены, говорит гид в Абхазии Тимур Керендясов:

Количество ликвидаций турфирм выросло в полтора раза

«Турпоток в Абхазию на самом деле увеличился. Июнь месяц был практически провальным из-за плохой погоды и дождей. Плюс в это время дети еще сдавали ОГЭ и ЕГЭ. Но с 28 июня где-то турпоток начал расти. Многие гостиницы уже заполнены на 95%, то есть свободных номеров в хороших отелях осталось не так много. И мы тоже понимаем всю обстановку на черноморском побережье, в Крыму и Краснодарском крае.

У нас более-менее тихо, спокойно, и люди выбирают для отдыха именно абхазское побережье.

На границе действительно большие пробки. Для того чтобы отвезти людей в аэропорт, мы заказываем трансфер за шесть часов до вылета — на границе можно простоять до 2-2,5 часов. Большая часть туристов сейчас выбирает путешествия на машине. С самолетами не все так хорошо: их то переносят на несколько часов, то перенаправляют рейсы в другие аэропорты. Сезон очень напряженный. Утром и вечером всегда пробки из-за экскурсионных машин. Наибольшей популярностью пользуются всесоюзные бальнеологические здравницы Гагры, Пицунды и города Сухум».

Как отмечают эксперты, многие выбирают Абхазию из-за того, что отдых там может обойтись дешевле, чем на российских курортах. Так, по данным туроператора «Алеан», средний чек на пакетный тур с прилетом в Сухум составляет около 146 тыс. руб. на девять дней. Кроме того, с недавних пор у детей не требуют загранпаспорт при пересечении границы. Это тоже повышает популярность направления, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

Россияне стали меньше путешествовать по стране

«Рост спроса на путешествия по Абхазии закономерен, так как по стоимости он может быть на 20–30% дешевле внутренних путешествий по России, например в Краснодарском крае. Также играет свою роль наличие прямого воздушного сообщения, которое дает возможность без существенных ограничений осуществлять перелет. Ну и важный также фактор: в 2026 году благодаря обращениям туристической индустрии все-таки было отменено правило о необходимости путешествия для детей с загранпаспортом. Вернулся режим посещения через предоставление свидетельства о рождении.

Единственный вопрос, который возникает, — это все-таки ограниченность инфраструктуры новых отелей.

Да, гостиницы есть, но их количество все-таки очень лимитировано. В целом спрос на внутренние направления в пакетном туризме показывает сокращение на 5-6% год к году. Международные путешествия растут от 8% и более. Есть страны, которые показывают большую динамику, например Вьетнам, который вырос в 2,8 раза.

Если говорить об Абхазии, то традиционно именно с туристическими целями эту страну в пакетном сегменте путешествий посещает в год не менее 1,5 млн человек. У Абхазии еще большой потенциал в части коротких путешествий, включая однодневные экскурсии. И в целом количество путешественников, пересекающих границу, составляет 4,5 млн человек в год».

Ситуацию на границе ухудшают частые объявления о беспилотной опасности. Вместе с аэропортом приостанавливает работу и КПП, что мгновенно создает большие очереди. Также дополнительную нагрузку создают водители из России, которые пересекают границу, чтобы заправиться. Таможенная служба Абхазии уже модернизирует пропускной пункт, чтобы упростить проезд.

Астон О'Салливан

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