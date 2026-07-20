Фондовый рынок в режиме падения

Индекс Мосбиржи к утренним торгам пробил отметку ниже 1900 пунктов впервые с октября 2022 года. Рынок акций в России начал неделю с падения на 2%, которое после полудня удалось частично отыграть. Сейчас показатель колеблется в районе 1950 пунктов. Фондовый рынок продолжает падать пятый месяц подряд. С начала года индекс потерял 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

К следующей неделе динамику определит Центробанк. Инвестиционный стратег компания «Арикапитал» Сергей Суверов не исключает и разворота наверх:

«Открытие Московской биржи ниже уровня 1900 во многом связано с техническим фактором — дивидендным гэпом Сбера и ВТБ, который обрушил индекс Мосбиржи более чем на 2%. Но в целом после почти 20 недель падения фондового рынка шансы на технический отскок достаточно велики. Однако это будет именно технический отскок. Фундаментальные причины по-прежнему работают против рынка: это и усиление геополитических рисков, и новые санкционные пакеты США и Евросоюза, и более жесткая риторика Банка России, который, скорее всего, не сможет снизить ключевую ставку на ближайшем заседании.

Можно ли считать решение по ключевой ставке главным фактором роста или падения индекса Мосбиржи в ближайшее время?

Ставка, конечно, имеет важное значение для динамики российского фондового рынка, но сейчас еще большее влияние имеет геополитика.

К сожалению, перспектив для улучшения ситуации в ближайшее время нет, поэтому она продолжит давить на индекс Мосбиржи. Но если Банк России заявит, что сохранение ключевой ставки носит временный характер из-за топливного кризиса и в дальнейшем возможно ее снижение, это, конечно, окажет некоторую поддержку котировкам».

В последний раз Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. При этом регулятор сократил шаг в два раза. И позднее не исключал, что его прогнозы по денежно-кредитной политике на следующий год придется пересмотреть. Следующее заседание Банк России проведет 24 июля. Управляющий директор «Арбат Капитал» Александр Орлов допускает, что ставку не изменят, а на этом фоне рынки продолжат колебаться:

«Краткосрочно, конечно, главное событие недели — заседание Банка России. Есть опасения, что регулятор в очередной раз ошибочно интерпретирует инфляцию, связанную с шоком предложения. Ставку, конечно, повышать никто не будет, но прогнозы и траекторию ее дальнейшего движения могут изменить так, что рынок решит: цикл снижения завершился, а следующее движение будет вверх. А значит, вырастут доходности гособлигаций и корпоративного долга, что негативно скажется на рынке акций, поскольку увеличится ставка дисконтирования.

Любое неожиданно позитивное решение, например, если Банк России все-таки вернется к нормальной траектории снижения ставки, может дать отскок акций на 5-8%. Также повлияют стабилизация на рынке энергоносителей в России либо позитивные геополитические новости.

Любое из этих маловероятных событий способно очень быстро поднять рынок на 10-15%. Когда это произойдет, сказать сложно. Эти 10% могут начаться и от уровня 1800, так что, если купить акции сейчас, в лучшем случае можно лишь выйти в ноль.

Если Банк России примет неожиданно позитивное решение, вплоть до снижения ставки, тогда можем увидеть и 2100 пунктов. Но, скорее всего, к концу следующей недели. На таких уровнях рост на 5% за день — не что-то невероятное. Если же решение окажется реалистичным и без существенного ужесточения риторики, индекс останется в пределах текущей волатильности — около 2-3%».

За прошлый месяц индекс Мосбиржи упал на 8,5%, а с начала июля еще на 16,5%.

Егор Парфенов