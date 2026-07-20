Путин наградил орденами Олега Газманова и Юрия Ковальчука

Президент Владимир Путин наградил певца Олега Газманова и предпринимателя Юрия Ковальчука орденом «За заслуги перед Отечеством». Документ опубликован на портале правовых актов.

Господина Ковальчука наградили орденом III степени за вклад в реализацию социально значимых проектов, работу по сохранению культурно-исторических ценностей и благотворительность, указано в документе. Олег Газманов удостоился ордена II степени за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Юрий Ковальчук — один из основателей и бывший председатель совета директоров банка «Россия».