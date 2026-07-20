Арбитражный суд удовлетворил иск Минэкологии Татарстана о взыскании 36,3 млн руб. ущерба за незаконную добычу песка в Нижнекамском районе. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд взыскал 36,3 млн рублей за незаконную добычу песка в Татарстане

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Суд взыскал 36,3 млн рублей за незаконную добычу песка в Татарстане

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Площадь незаконного карьера возле села Нижнее Афанасово превысила 30 тыс. кв. м. Объем добычи составил почти 129 тыс. куб. м.

Установлено, что юридическое лицо вело добычу песка без лицензии.

Анна Кайдалова