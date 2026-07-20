Суд взыскал 36,3 млн рублей за незаконную добычу песка в Татарстане
Арбитражный суд удовлетворил иск Минэкологии Татарстана о взыскании 36,3 млн руб. ущерба за незаконную добычу песка в Нижнекамском районе. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Суд взыскал 36,3 млн рублей за незаконную добычу песка в Татарстане
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Площадь незаконного карьера возле села Нижнее Афанасово превысила 30 тыс. кв. м. Объем добычи составил почти 129 тыс. куб. м.
Установлено, что юридическое лицо вело добычу песка без лицензии.