В АвтоВАЗе спрогнозировали возврат авторынка России к росту в 2027 году

Российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей вернется к росту в 2027 году. В этом году он, скорее всего, останется на прошлогоднем уровне. Об этом сообщил журналистам вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин.

«Рынок мы прогнозируем такой же, как и в прошлом году. На текущий момент наш прогноз — 1,4 млн автомобилей»,— сказал господин Костромин. Он добавил, что в 2027 году российский авторынок может увеличиться до 1,5 млн единиц.

Продажи новых легковых автомобилей в 2025 году — после роста рынка в 2024 году почти на 49% — сократились на 15,6%, до 1,326 млн штук. За 2025 год АвтоВАЗ продал на российском рынке 338,5 тыс. машин Lada, что на 26% меньше, чем годом ранее. За границу компания отгрузила 20,7 тыс. Lada. В 2024 году этот показатель превышал 21 тыс. В 2026 году АвтоВАЗ планировал продать 400 тыс. автомобилей, из них 370 тыс. — на российском рынке. Предполагаемый рост продаж компании — на 9,3%.

За январь-июнь 2026 года АвтоВАЗ реализовал на рынке в России 154,1 тыс. автомобилей Lada (-2,4% по сравнению с прошлым годом). В июне на ПМЭФ гендиректор компании Максим Соколов допускал корректировку производственного плана АвтоВАЗа.