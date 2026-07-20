МТС-банк и бигтех-компания МТС Web Services запустили совместную платформу конфиденциальных вычислений MWS Confidential. Она позволит партнерам совместно выявлять мошенничество, оценивать риски и персонализировать сервисы, не раскрывая друг другу исходные клиентские данные. Платформа построена на криптографических протоколах безопасных многосторонних вычислений (SMPC): каждая сторона делит свои данные на случайные «доли», которые по отдельности не несут никакой информации, и совместные вычисления выполняются уже над ними. На первом этапе платформа используется для проектов в области кредитного скоринга и выявления мошеннических операций.

«Северсталь» сообщила, что откажется от выплаты квартальных дивидендов. Компания по итогам второго квартала получила отрицательный денежный поток и намерена сконцентрироваться на своих ключевых проектах. Выручка и чистая прибыль «Северстали» по итогам квартала сократились, но продажи выросли

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» 19 июля запустила второй пакет спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет», сообщает пресс-служба. Число запущенных спутников не раскрывается. Компания намерена к 2030 году запустить на орбиту 292 спутника, включая резервные аппараты.