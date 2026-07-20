В центре Москвы произошел пожар на территории усадьбы Нарышкиных

В Москве загорелось здание на территории усадьбы Нарышкиных в Малом Казенном переулке. Видео с места ЧП в Басманном районе опубликовал РЕН ТВ.

«Осторожно, Москва» сообщает, что «полностью охвачено огнем двухэтажное здание», «горит участок рядом с Южным флигелем».

В экстренных службах пока не сообщали о происшествии. При этом Дептранс предупредил, что «движение по Малому Казенному переулку перекрыто на время работы экстренных служб».