В Лаишевском районе отменили итоги земельных торгов из-за ошибки на аукционе

В Татарстане отменили результаты аукциона по аренде 16 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в Лаишевском районе из-за ошибки в указанном времени начала торгов. Об этом сообщила пресс-служба Татарстанского УФАС.

В извещении сообщалось, что аукцион начнется в 10:00, тогда как на электронной площадке было указано время 00:00. Из-за этого часть участников не смогла подать ценовые предложения.

Кроме того, антимонопольный орган выявил еще одно нарушение: к участию допустили индивидуального предпринимателя, хотя условия аукциона предусматривали участие только физических лиц.

Анна Кайдалова