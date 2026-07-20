Дали срок за Соловки
Предпринимателя осудили по делу о хищениях
Суд в Москве вынес приговор предпринимателю Сергею Волкову. По версии обвинения, он участвовал в хищении бюджетных средств при реставрации Соловецкого монастыря в 2011–2016 годах. Общий ущерб составил порядка 20 млн руб. Предприниматель получил 5,5 года колонии и штраф в размере 800 тыс. руб. Остальные фигуранты, среди которых были и экс-чиновники Минкульта, ранее были осуждены на сроки от двух до четырех лет.
Генеральный директор ОАО «Мосинжстрой» Сергей Волков (слева) перед началом заседания суда
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Таганский райсуд столицы 20 июля огласил приговор предпринимателю Сергею Волкову. Ему вменяли в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Господин Волков стал последним представшим перед судом фигурантом расследования обстоятельств хищения бюджетных средств, выделенных на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов ансамбля Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага.
Проект осуществлялся в рамках программы «Развитие культуры и туризма» и федеральной целевой программы «Культура России». В общей сложности на реконструкцию 70 объектов на архипелаге из бюджета выделили около 6 млрд руб.
В конце 2017 года, когда была освоена примерно половина этой суммы, по поручению президента Владимира Путина Генпрокуратура и Счетная палата провели проверку расходования средств, выделенных Минкультом на восстановление исторических объектов на Соловках. В итоге выяснилось, что часть денег была похищена.
В феврале 2018 года СКР возбудил по этому факту первое уголовное дело. А в сентябре 2019 года из него выделили в отдельное производство материалы о хищении в 2011–2016 годах почти 20 млн руб. при реализации нескольких госконтрактов по восстановлению Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Его фигурантами стали бывшие глава департамента Минкульта Владимир Цветнов, его тогдашний заместитель Павел Мосолов, а также бизнесмены Сергей Семиков и Татьяна Магдеева.
Организатором аферы следствие и суд признали Владимира Цветнова, который оставил свое кресло в июле 2018 года и на момент ареста работал руководителем управления культурного наследия и членом наблюдательного совета ФАУ «Роскапстрой».
Павел Мосолов после ухода шефа занимал в министерстве его должность.
Из материалов дела следует, что для хищения денежных средств чиновники привлекли тогдашнего гендиректора ООО «Сфера» Сергея Семикова и гендиректора ООО «Смартфинанс» Татьяну Магдееву. Как установили следствие и суд, Владимир Цветнов «влиял на позицию конкурсной комиссии, обеспечивавшей победу компаниям, которые в дальнейшем получали подряды на реставрацию объектов в Соловецком монастыре».
Сергей Волков несколько лет назад уехал в Камбоджу, откуда был выдан по запросу Генпрокуратуры РФ в 2024 году. С обвинением он не согласился. Его защита настаивала, что он не имел отношения к финансовым операциям при проведении работ, а лишь участвовал в подготовке документов по смене категории объекта. Также отмечалось, что он даже не подписывал контрактов на проведение каких-либо работ, а основанием для его уголовного преследования стали лишь показания свидетелей.
В итоге суд признал Сергея Волкова виновным и назначил ему наказание в виде пяти с половиной лет колонии, а также штраф в размере 800 тыс. руб.
Защита намерена обжаловать приговор.
Остальных фигурантов Мещанский райсуд признал виновными в особо крупном мошенничестве ранее и приговорил к лишению свободы на сроки от двух до четырех лет. Практически всех освободили в зале суда, поскольку назначенные им наказания они отбыли во время следствия и процесса.
Летом 2024 года Симоновский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании почти 20 млн руб. с осужденных за хищение денег при реставрации Соловецкого монастыря. Участники процесса сообщили “Ъ”, что представители потерпевшей стороны — Министерства культуры — в судах подтверждали, что работы на объекте были проведены и их результатами сейчас пользуются. Представители фигурантов настаивают, что никакого ущерба осужденные не причинили, а его сумма была установлена следствием путем сложения стоимости упомянутых в деле контрактов.