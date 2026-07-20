Дали срок за Соловки

Суд в Москве вынес приговор предпринимателю Сергею Волкову. По версии обвинения, он участвовал в хищении бюджетных средств при реставрации Соловецкого монастыря в 2011–2016 годах. Общий ущерб составил порядка 20 млн руб. Предприниматель получил 5,5 года колонии и штраф в размере 800 тыс. руб. Остальные фигуранты, среди которых были и экс-чиновники Минкульта, ранее были осуждены на сроки от двух до четырех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ОАО «Мосинжстрой» Сергей Волков (слева) перед началом заседания суда

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Генеральный директор ОАО «Мосинжстрой» Сергей Волков (слева) перед началом заседания суда

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Таганский райсуд столицы 20 июля огласил приговор предпринимателю Сергею Волкову. Ему вменяли в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Господин Волков стал последним представшим перед судом фигурантом расследования обстоятельств хищения бюджетных средств, выделенных на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов ансамбля Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага.

Проект осуществлялся в рамках программы «Развитие культуры и туризма» и федеральной целевой программы «Культура России». В общей сложности на реконструкцию 70 объектов на архипелаге из бюджета выделили около 6 млрд руб.

В конце 2017 года, когда была освоена примерно половина этой суммы, по поручению президента Владимира Путина Генпрокуратура и Счетная палата провели проверку расходования средств, выделенных Минкультом на восстановление исторических объектов на Соловках. В итоге выяснилось, что часть денег была похищена.

В феврале 2018 года СКР возбудил по этому факту первое уголовное дело. А в сентябре 2019 года из него выделили в отдельное производство материалы о хищении в 2011–2016 годах почти 20 млн руб. при реализации нескольких госконтрактов по восстановлению Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Его фигурантами стали бывшие глава департамента Минкульта Владимир Цветнов, его тогдашний заместитель Павел Мосолов, а также бизнесмены Сергей Семиков и Татьяна Магдеева.

Организатором аферы следствие и суд признали Владимира Цветнова, который оставил свое кресло в июле 2018 года и на момент ареста работал руководителем управления культурного наследия и членом наблюдательного совета ФАУ «Роскапстрой».

Павел Мосолов после ухода шефа занимал в министерстве его должность.

Из материалов дела следует, что для хищения денежных средств чиновники привлекли тогдашнего гендиректора ООО «Сфера» Сергея Семикова и гендиректора ООО «Смартфинанс» Татьяну Магдееву. Как установили следствие и суд, Владимир Цветнов «влиял на позицию конкурсной комиссии, обеспечивавшей победу компаниям, которые в дальнейшем получали подряды на реставрацию объектов в Соловецком монастыре».

Сергей Волков несколько лет назад уехал в Камбоджу, откуда был выдан по запросу Генпрокуратуры РФ в 2024 году. С обвинением он не согласился. Его защита настаивала, что он не имел отношения к финансовым операциям при проведении работ, а лишь участвовал в подготовке документов по смене категории объекта. Также отмечалось, что он даже не подписывал контрактов на проведение каких-либо работ, а основанием для его уголовного преследования стали лишь показания свидетелей.

В итоге суд признал Сергея Волкова виновным и назначил ему наказание в виде пяти с половиной лет колонии, а также штраф в размере 800 тыс. руб.

Защита намерена обжаловать приговор.

Остальных фигурантов Мещанский райсуд признал виновными в особо крупном мошенничестве ранее и приговорил к лишению свободы на сроки от двух до четырех лет. Практически всех освободили в зале суда, поскольку назначенные им наказания они отбыли во время следствия и процесса.

Летом 2024 года Симоновский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании почти 20 млн руб. с осужденных за хищение денег при реставрации Соловецкого монастыря. Участники процесса сообщили “Ъ”, что представители потерпевшей стороны — Министерства культуры — в судах подтверждали, что работы на объекте были проведены и их результатами сейчас пользуются. Представители фигурантов настаивают, что никакого ущерба осужденные не причинили, а его сумма была установлена следствием путем сложения стоимости упомянутых в деле контрактов.

Ефим Брянцев