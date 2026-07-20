История вопроса

Кто из государственных деятелей был шахматистом

В Латвии гроссмейстер Дана Рейзниеце-Озола последовательно занимала посты министра экономики (2014–2016) и министра финансов (2016–2019). Покинула парламент в 2021 году ради должности управляющего директора FIDE.

В США губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон играет в шахматы с 12 лет. Подражая гроссмейстеру Бобби Фишеру, в юности подписывался «Бобби Ф.» и даже изучал русский язык, чтобы читать советские шахматные журналы. Имеет звание национального мастера Шахматной федерации США, дважды выигрывал чемпионат штата.

В России гроссмейстер Сергей Карякин, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый юный обладатель этого звания в возрасте 12 лет, в 2016-м претендовал на звание сильнейшего шахматиста планеты. В 2024 году перешел на государственную службу, став сенатором от Республики Крым.

В Сербии президент Александр Вучич в юности выиграл чемпионат Белграда по шахматам. В марте 2019 года, когда во время массовых антиправительственных протестов его резиденция была осаждена демонстрантами, он опубликовал фотографию за партией с главой МВД, сопроводив ее подписью «В резиденции короткий отдых перед послеобеденными делами».